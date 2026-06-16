La escritora argentina Paula Klein gana el Premio Lumen de Novela con 'El amor inventado'

Paula Klein (Buenos Aires, 1986) se ha alzado con el IV Premio Lumen de Novela con su obra El amor inventado, presentada bajo el seudónimo de Vera Mens. El galardón, dotado con 30.000 euros y la publicación en todo el territorio de habla hispana, consolida una trayectoria que ya había despertado el interés de la crítica con títulos previos como La luz de una estrella muerta (2021) y Las brujas de Monte Verità (2023).

El jurado, que en esta edición ha estado compuesto por las escritoras Ángeles González-Sinde, Elena Medel y Sabina Urraca, junto a la librera Lola Larumbe y la directora literaria de Lumen, María Fasce, ha destacado por mayoría una propuesta que hibrida la investigación documental con el drama íntimo. Según el acta del jurado, la obra es una"novela ambiciosa que nos sumerge en la inquietante investigación de un estafador público y privado".

La trama de El amor inventado pivota sobre un escándalo periodístico de resonancia internacional. Charles Mornay, un reputado reportero estrella de Le Journal du soir y ganador de prestigiosos premios como el Albert-Londres o el CNN Journalist Award, es acusado de fraude al descubrirse que gran parte de sus celebrados reportajes contenían pasajes inventados. Tras admitir su culpabilidad, Mornay desaparece, dejando atrás a su esposa, Miranda K., y a su hija de seis años, Emma.

Miranda, directora de documentales de profesión, se ve obligada a emprender una búsqueda que va más allá de la localización física de su marido. La novela se construye como una indagación sobre la opacidad del otro y la fragilidad de las certezas compartidas. El jurado subraya este eje central al señalar que la protagonista, siguiendo las huellas del pasado de su marido, termina interrogándose sobre la naturaleza misma del sentimiento amoroso: "¿Acaso no es toda pareja un pacto de ficción? ¿Qué tipo de mujer eres cuando has vivido la mitad de tu vida con un mentiroso?".

La estructura narrativa de la novela refleja la formación académica de Klein, es doctora en Literatura Comparada y cuyas investigaciones se centran precisamente en los vínculos entre ficción y no ficción en la narrativa latinoamericana contemporánea. En El amor inventado, mientras Miranda intenta reconstruir la identidad de Charles, se encuentra inmersa en la filmación de un documental sobre Hélène y André, una pareja de ancianos que lleva más de sesenta años unida. Este contraste sirve para explorar qué queda de una relación cuando desaparecen la pasión y las versiones idealizadas que cada uno construye sobre sí mismo.

Esta cuarta edición del Premio Lumen ha recibido un total de 683 manuscritos, con una notable participación desde España (396) y Argentina (122), además de envíos desde México, Colombia, Chile, Uruguay, Estados Unidos y Perú. Dada la calidad de los textos presentados, el jurado ha querido hacer una mención especial como finalista a la novela Estado de distancia, de la también argentina Belén López Peiró.

Con este triunfo, Paula Klein se suma a una nómina de ganadoras recientes que incluye a Leticia Martin (Vladimir), Natalia Litvinova (Luciérnaga) e Inma Pelegrín (Fosca), bajo un sello que, fundado en 1960 por Esther Tusquets, sigue apostando por dar visibilidad a la literatura escrita por mujeres.