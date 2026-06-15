Carlos del Amor, Premio Nacional de Periodismo Cultural por su "estilo propio, original y creativo"

Carlos del Amor ha sido galardonado con el Premio Nacional de Periodismo Cultural, correspondiente al año 2026, a propuesta del jurado reunido hoy. El premio, concedido por el Ministerio de Cultura, está dotado con 30.000 euros.

Del Amor es uno de los rostros más populares de los informativos de la televisión. Ha desarrollado un estilo propio con su poética manera de abordar la información cultural, saltándose a menudo los convencionalismos del reporterismo televisivo.

El jurado lo ha elegido por “su compromiso con la promoción de las artes, su capacidad para narrar la cultura de manera accesible y por su habilidad para descubrir lo extraordinario en lo cotidiano”.

Asimismo, el jurado ha señalado que Carlos del Amor “ha desarrollado un estilo narrativo propio, original y creativo, que acerca los contenidos culturales a un público masivo sin perder rigor ni calidad. Referente del periodismo cultural en el ámbito del servicio público, en particular en RTVE (Radio Televisión Española), ha sabido equilibrar información y pasión, dando el protagonismo a los creadores y a las historias detrás de las obras”.

Además, el jurado ha expresado que su enfoque humanista “convierte la sensibilidad en una herramienta de conocimiento. La versatilidad y el compromiso de Carlos del Amor han contribuido a renovar la estética del género y a reforzar la cultura como un derecho ciudadano”.

El Ministerio de Cultura reconoce con este premio la trayectoria periodística en el ámbito de la cultura desarrollada por una persona física española, cuya actividad esté dedicada a la información cultural sea cual sea la lengua o lenguas del Estado utilizadas en el desarrollo de su labor.

El premio reconoció en su pasada edición a la periodista Rosana Torres, uniéndose a una amplia lista de galardonados, entre quienes se encuentran Jesús Marchamalo, Ana Romaní, Lluís Permanyer, Guillermo Busutil, Anxo Quintela, Conxita Casanovas y Blanca Berasátegui, editora de El Cultural.

Carlos del Amor Gómez (Murcia, 1974) es periodista, escritor, guionista y presentador. Con más de 20 años de carrera profesional, actualmente es jefe adjunto de Cultura de los informativos de RTVE. Es licenciado en Periodismo por la Universidad Carlos III de Madrid y diplomado en Biblioteconomía y Documentación por la Universidad de Murcia.

Desde el inicio de su vida profesional, siempre ha estado ligado al periodismo cultural, trabajando en la sección de Cultura de los informativos de TVE, primero en el territorial de Murcia, de 2000 a 2004, y posteriormente en los servicios informativos de RTVE en Madrid.

Su labor ha sido reconocida con premios como el Ondas de Televisión, el Premio IRIS o el premio a la excelencia periodística de la Universitat Oberta de Catalunya.

Su dedicación a la divulgación de la cultura a través de la televisión y el medio audiovisual le ha llevado a dirigir y presentar programas culturales como ‘TrasLa2’, el bloque cultural en ‘La 2 Noticias’ o el programa de entrevistas ‘La matemática del espejo’.

Ha colaborado también en el programa ‘No es un día cualquiera’ de Radio Nacional de España y actualmente lo hace en ‘Las Tardes’. Ha retransmitido desde 2014 la ceremonia de entrega de los Premios Goya en TVE.

Además, en los últimos años ha cultivado su faceta literaria con ensayos sobre arte como Emocionarte y Retratarte, y novelas como La vida a veces, El año sin verano, Confabulación y Una dama desconocida, esta última sobre el pintor Diego Velázquez.

El jurado ha estado presidido por Jesús González, González, subdirector general de Promoción del Libro, la Lectura y las Letras Españolas. Como vocales han actuado Juan Gil Fernández, propuesto por la Real Academia Española; Olivia Carmen Rodríguez González (Olivia Rodríguez González), por la Real Academia Galega; Pedro Ontoso Soto, por la Real Academia de la Lengua Vasca/Euskaltzaindia; Jordi Fortuny Batalla, por el Instituto de Estudios Catalanes/Institut d’Estudis Catalans, y Mar Iglesias García, por la Academia Valenciana de la Lengua/Acadèmia Valenciana de la Llengua.

También han participado en el jurado Ioana Ruxandra Gruia (Ioana Gruia), por la Asociación Española de Críticos Literarios; Carles Domènec García Canals, por la Asociación de Periodistas Culturales de Cataluña; Miguel Ángel López Fernández, por la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE); Felipe Hernández Cava, por la Asociación de Revistas Culturales Españolas (ARCE); Isidro Catela Marcos, por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE); Marta Solano Heredia, por la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España; Magdalena Suárez Ojeda, por el Instituto de Investigaciones Feministas de la Universidad Complutense de Madrid; Lola Pons, por el Ministerio de Cultura y Rosana Torres, periodista galardonada en la convocatoria anterior.