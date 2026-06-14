El encuentro con la belleza de Clara Janés en su 'Poesía erótica y amorosa'

Nos regala Vaso Roto esta Poesía erótica y amorosa de Clara Janés, que reúne, por primera vez, sus libros de sabiduría amorosa y de goce. Aquí están Kampa, Eros, Creciente fértil. El libro se abre con un hermoso prólogo de María Zambrano sobre la voz de Janés, abismática frente a la razón instrumental.

Cubierta del libro 'Poesía erótica y amorosa' Poesía erótica y amorosa Clara Janés Vaso Roto, 2026

222 páginas. 26 €

Se incluye la partitura correspondiente a la parte II de Kampa, un canto escrito en modo menor, en eólico, cuya interpretación, por la propia autora, resultó antológica en las lecturas poéticas de los años 80. Es fácil encontrar estos cantos en internet, merece la pena.

De lejos, llegan los hilos con los que Janés traza su mundo erótico, carmínico, que evoca los estados alterados de conciencia de los místicos. Una lejanía que repara en las tradiciones, el gesto de lo antiguo, Oriente, el espacio, el tiempo recorrido para experimentar con la palabra, de forma que no sea sólo lo que el poema dice sino lo que va ocurriendo mientras se escribe. El deseo, el cuerpo; Eros, el que afloja los miembros como dice Safo, y Thanatos, porque la muerte es donde radica el cumplimiento de este amor.

Habla un yo que, a veces, parece no ser femenino ni masculino, tal vez en el sentido en que Virginia Woolf sostenía que la literatura ha de tener un sexo que no se conoce a sí mismo, inconsciente de sí.

Es sabido el encuentro con la belleza que persigue la autora, no solo en estos libros sino en toda su escritura. Y esta es una búsqueda que, como decía antes, parece haberse emprendido en lo más alejado: lo distal en el cuerpo, las lejanas culturas, los códigos de la ciencia, la matemática. De allí, extrae su voz personal. Es como un movimiento centrípeto del mundo, de las voces extranjeras, que se vuelven hacia ese punto de luz, que resulta ser su poesía.