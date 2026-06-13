'Ilustración oscura': hacia una libertad sin democracia en la era del posfascismo

“El Occidente moderno ha perdido la fe en sí mismo. En el periodo ilustrado y posilustrado, esta pérdida de fe liberó enormes fuerzas comerciales y creativas. Al mismo tiempo, esta pérdida ha hecho vulnerable a Occidente. ¿Hay alguna forma de fortalecer a Occidente sin destruirlo por completo, una forma de no arrojar al bebé junto con el agua sucia de la bañera?”. La cita es de Peter Thiel y proviene de su contribución al coloquio de 2004 “Política y apocalipsis” dedicado al antropólogo René Girard, cuyo contexto es el mundo surgido del atentado a la Torres Gemelas de 2001.

Contra la Ilustración oscura Portada de 'Contra la Ilustración oscura' Carlos Fernández Liria Arpa, 2026. 320 páginas. 19,90 €

El comentario no llamaría la atención si no conociésemos la absoluta relevancia de Thiel dentro del contexto de la Neorreacción y su creciente protagonismo en la administración Trump desde 2024 a través del vicepresidente J. D. Vance. No es un neorreacionario cualquiera: a modo de un Spengler redivivo, expresa –junto con Curtis Jarvin y Nick Land– una agenda política cada vez más concreta en nuestro siglo XXI, desde la intervención en Irán al genocidio en Gaza.

La idea sería esta: la libertad ya no puede alcanzarse a través de la democracia. El nuevo proyecto libertario ha de realizarse por medio de un capitalismo acelerado que aventaje al tiempo político, siempre cortoplacista y estéril –Carl Schmitt–, por la vía –esta sería la novedad– de una exploración del ciberespacio, el espacio exterior y la inteligencia artificial.

Las elecciones estadounidenses habrían marcado así el pistoletazo de salida de un cruel proceso de reconfiguración de la época posglobalización, un nuevo orden mundial que ha revertido una serie de tendencias que habían avanzado desde la Guerra Fría.

En este contexto amenazadoramente oscurantista, no es extraño que el pensador Carlos Fernández Liria (Zaragoza, 1959) haya querido entrar en el debate esgrimiendo la necesidad de recuperar el sentido de la Ilustración.

Fernández Liria esgrime la necesidad de recuperar y renovar el sentido de la Ilustración

Tras haber dedicado décadas de enseñanza y trabajo teórico al proyecto de integrar el marco marxista de crítica del capitalismo dentro de un marco político republicano deudor de las aportaciones de Kant, Fernández Liria afronta esta destrucción del legado ilustrado.

La novedad del ensayo radica en su modo de plantear el ascenso de esta ilustración oscura acudiendo a las herramientas críticas de la conceptualización filosófica.

Liria entiende que este giro del guion histórico podría clarificarse mucho mejor volviendo a las “malas noticias” cultural-civilizatorias ya anunciadas por Marx y Nietzsche, de tal modo que la operación übermenschlich o sobrehumana estaría implementándose en el sueño tecnológico que se articula entre Silicon Valley, con Palantir a la cabeza, y el trumpismo ideológico de MAGA.

Del mismo modo que el fascismo del siglo XX proyectó su delirio racial en esa bestia rubia soberana, el posfascismo estaría ahora generando sus sueños húmedos contra la “catedral” –ese sistema ideológico de la vieja democracia y la cultura woke– bajo un modelo acelerado de voluntad de poder nihilista.

Muchas cuestiones quedan aquí abiertas bajo esta tentativa de “institucionalizar al superhombre nietzscheano” y superar nuestra agónica falta de tensión histórica, como diría Nietzsche, desde la “autosuperación de la moral” cristiana. Sin embargo, me quedo con una sugerencia: la de dejar de exorcizar ese “espectro de libertad” que podría eliminar el exceso represivo que sigue bloqueando las demandas de emancipación en nuestras sociedades tardocapitalistas. Aligerar el trabajo para intensificar el centro de gravedad de la vida. Defender y renovar el legado de la Ilustración, en suma.