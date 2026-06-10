El escritor británico Julian Barnes gana el Premio Princesa de Asturias de las Letras 2026

El escritor Julian Barnes durante la presentación de su libro 'Despedidas' en CaixaForum Barcelona, el pasado 12 de mayo. Foto: David Zorrakino/Europa Press

El escritor Julian Barnes (Leicester, Reino Unido, 1946) ha sido elegido este miércoles como ganador del Premio Princesa de Asturias de las Letras 2026.

Barnes es uno de los narradores británicos más destacados de las últimas décadas, y su obra obra se inscribe en el posmodernismo literario por su mezcla de ficción, ensayo, ironía y reflexión sobre la memoria, la verdad y el paso del tiempo. En 2011 ganó el Booker Prize por El sentido de un final.

El jurado, presidido por el director de la Real Academia Española, Santiago Muñoz Machado, ha destacado "su condición de extraordinario narrador y ensayista, dotado de humor, ironía y de un 'optimismo melancólico y un pesimismo alegre', según sus propias palabras".

El fallo también ha ensalzado "su visión lúcida, cálida y compasiva del género humano", y que "emplea la memoria como configuradora de identidad sin renunciar a la imaginación, con el amor como principio esencial".

El jurado concluye: "Su obra reelabora, con mirada europeísta, la historia de la literatura, el arte, la música e incluso la gastronomía, hasta alcanzar un estilo único, que lo singulariza dentro de una generación de autores británicos especialmente brillantes, que ha marcado la literatura contemporánea".

Esa mención a la mirada europeísta de Barnes concuerda con sus declaraciones en un coloquio en la librería Rafael Alberti de Madrid en 2023, donde repasó su carrera y afirmó: "Yo creía que los ingleses no iban a ser tan masoquistas de votar a favor del Brexit".

Optaban al premio 37 candidaturas de 24 nacionalidades. Las reuniones del jurado en esta 46.ª edición se han celebrado en el Hotel de la Reconquista de Oviedo este martes y hoy, miércoles.

El premio está dotado con una escultura de Joan Miró, un diploma acreditativo y 50.000 euros.

Barnes estudió en el City of London Institute y en la Universidad de Oxford. Antes de consolidarse como novelista, trabajó como lexicógrafo para el Oxford English Dictionary y como periodista. Fue articulista, columnista y crítico de televisión en medios destacados como el New Statesman, el Sunday Times, The Observer y el New Yorker.

Como escritor, Barnes debutó con las novelas Metrolandia (1980, ganadora del Premio Somerset Maugham en 1981) y Antes de conocernos (1982).

En 1983 fue incluido en una generación inolvidable elaborada por la prestigiosa revista Granta, dirigida por el editor Bill Buford. Jorge Herralde, tan instintivo, incorporó a su catálogo un buen puñado de nombres nacidos entre 1946 y 1954: Julian Barnes (1946), Ian McEwan (1948), Martin Amis (1949), Graham Swift (1949), Kazuo Ishiguro (1954) o Hanif Kureishi (1954). Un elencó al que el editor de Anagrama denominó Dream Team.

Barnes alcanzó proyección internacional con El loro de Flaubert (1984), una obra ingeniosa y sutil que mezcla relato ficticio, crónica, ensayo crítico y diario. Con ella ganó el Premio Geoffrey Faber Memorial y en Francia el Premio Médicis, siendo el primer británico en obtenerlo.

Después publicó títulos muy reconocidos como Una historia del mundo en diez capítulos y medio, Arthur & George y El sentido de un final. También ha escrito narrativa policíaca bajo el seudónimo de Dan Kavanagh.

Ejerce además como traductor. Ha traducido del francés y del alemán a autores como Alphonse Daudet y Volker Kriegel.

Su último libro es Despedidas, publicado a principios de 2026 y aún entre los más vendidos en las librerías. En esta novela sin ficción, mezcla autobiografía y ensayo para trazar una aceptación sobria, a veces irónica, del deterioro y la muerte.

También ha escrito otros libros de memorias como Nada que temer y ensayos como Con los ojos bien abiertos, El hombre de la bata roja y Mis cambios de opinión.

Además, es autor de compendios de relatos e incluso libros de cocina, como El perfeccionista en la cocina.

Comprometido con los derechos humanos, participa en las organizaciones Freedom from Torture y Dignity in Dying, esta última una asociación que aboga por la legalización de la eutanasia en el Reino Unido, país que aprobó en 2025 una ley de eutanasia asistida en ciertos casos.

Además de los reconocimientos ya citados, en 2021 se le concedió el Premio Jerusalén y ha recibido, entre otros, el E. M. Forster de la Academia Estadounidense de las Artes y las Letras (1986), el Femina étranger por Hablando del asunto (Francia, 1992), el Estatal de Austria de Literatura Europea (2004) y el Premio David Cohen de Literatura (Reino Unido, 2011). Es Caballero de las Artes y las Letras de Francia (2004).

Barnes estuvo recientemente en España para presentar Despedidas en CaixaForum Barcelona. Desde hoy tiene otra cita en nuestro país en octubre, recibirá, en la tradicional ceremonia en Oviedo, uno de los galardones culturales más importantes de nuestro país.

En los últimos años, han obtenido el Premio Princesa de Asturias de las Letras los escritores Eduardo Mendoza (2025), Ana Blandiana (2024), Haruki Murakami (2023), Juan Mayorga (2022), Emmanuel Carrère (2021), Anne Carson (2020), Siri Hustvedt (2019), Fred Vargas (2018), Adam Zagajewski (2017), Richard Ford (2016), Leonardo Padura (2015), John Banville (2014), Antonio Muñoz Molina (2013), Philip Roth (2012), Leonard Cohen (2011) y Amin Maalouf (2010).