'Las gobernadoras', heroínas secretas en la última y ambiciosa novela de Cruz Sánchez de Lara

Vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL y editora de Magas y Lifestyle, la novelista y abogada Cruz Sánchez de Lara (Almería, 1972) es un claro ejemplo de vocación, constancia y talento literarios desde que en 2022 debutara con Cazar leones en Escocia, una novela romántica vertebrada por seis cartas en las que la madre difunta de la protagonista le iba descubriendo aspectos insospechados de su vida.

Portada de 'Las gobernadoras' Las gobernadoras Cruz Sánchez de Lara Espasa, 2026. 536 páginas. 22,90 €

Después vendrían Maldito hamor (2023), un thriller permeado por una pasión amorosa tóxica, y En la corte de la zarina (2024), una novela histórica sorprendente, que recrea con destreza las peripecias del español José de Ribas, fundador de la ciudad de Odesa, en la corte de Catalina la Grande, sin que faltaran descubrimientos como la catadora de amantes de la zarina o su cuarto especial, rebosante de arte sicalíptico y muebles delirantes que subrayaban la absoluta libertad de una mujer tan dotada para la política como para la vida y la pasión.

En realidad, todas las protagonistas de las novelas de Sánchez de Lara son así, libres y poderosas, generosas y audaces, incapaces de rendirse ante las convenciones o los prejuicios. Y, pese a todo, apenas pueden compararse a las protagonistas de Las gobernadoras, la última novela de la escritora.

Para empezar, “son familia”, ya que Sánchez de Lara es descendiente, en séptima generación, de Isabel Saint-Maxent y de Luis de Unzaga, figuras clave de la independencia de Estados Unidos hace ahora 250 años, como clave fue también Bernardo de Gálvez, casado con Felícitas Saint-Maxent, la hermana de Isabel.

La novela arranca en Málaga, en julio de 1795, cuando llega a casa de Isabel, viuda de Unzaga, su sobrina Guadalupe, la hija póstuma de Gálvez. Tras la muerte del héroe de Pensacola, su viuda, Felícitas, regresó a España con sus hijos pero acabó desterrada a Valladolid y Zaragoza por ser anfitriona de una de las tertulias ilustradas más famosas de Madrid.

Si la parte estrictamente narrativa destaca por su estilo preciosista y ambición literaria, la histórica mueve al asombro

La historia, que transcurre en diversos tiempos (entre 1763 y 1796) y escenarios (Nueva Orleans, Málaga y Aranjuez), permite a un narrador omnisciente descubrir el pasado de una familia marcada por la ambición de su matriarca, Elizabeth La Roche, y de su esposo, Gilbert-Antoine de Saint-Maxent.

Este comerciante francés, que tenía derechos exclusivos para comerciar con los nativos americanos al oeste del río Misisipi, se puso al servicio del rey de España cuando Francia le cedió Luisiana en 1762 y se enfrentó a los criollos que combatieron a Ulloa, el primer gobernador español. En realidad, solo por las aventuras de Gilbert, que recuerdan a Conrad, ya valdría la pena leer esta novela, pero hay mucho más.

Está, por ejemplo, la ambición de la madre de las Saint-Maxent, que decide casar a su hija Isabel con el nuevo gobernador español de Luisiana, Luis de Unzaga, a pesar de ser mucho mayor que la joven y poco agraciado: "Es de belleza distraída y viejo. No puedo engañarte, hija, es feo tirando a horroroso".

Quizá por eso, por todos los sacrificios realizados, cuando comprueba que su legado puede perderse por el temor de sus hijas, ya viudas, a que se sepa su esencial papel secreto en la independencia de Estados Unidos, monta en cólera y recurre a una de sus nietas ("No dejes que los miedos de tu madre maten nuestra historia familiar"), logrando que se desvele la verdad y se quiebren silencios que parecían eternos.

Si la parte estrictamente narrativa destaca por su estilo preciosista y ambición literaria, la histórica, rigurosamente documentada, mueve al asombro al desvelar el complejo sistema de espionaje desarrollado por Unzaga para enviar armas, dinero, "y, sobre todo, información", a los rebeldes americanos, y el heroísmo callado de las hermanas Saint-Maxent y de Gálvez.

Los amantes de la novela histórica están (estamos) de enhorabuena, pero también los que adoramos las tramas de misterios familiares, las novelas de espías, las narraciones de amor fraternal... Una estupenda novela que atrapa desde la primera página y no da respiro hasta el final.