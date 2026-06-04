Los motivos de la tristeza de Marjane Satrapi: la muerte del amor de su vida y el yugo islamista en Irán

Según ha anunciado su familia, Marjane Satrapi (Rasht, Irán, 1969-París, 4 de junio de 2026) ha muerto “de tristeza”. Aunque no ha trascendido la causa última de su fallecimiento, cabe preguntarse por las causas principales de esa pena que ha acabado con la vida de la autora de cómic, cineasta y activista iraní de forma prematura a los 56 años.

La más importante es la pérdida de su marido, Mattias Ripa, el gran amor de su vida, el 8 de abril de 2025. Una pena que ella misma dejó patente con varias publicaciones de Instagram formando un mosaico con la frase “For I lost the love of my life” (“Porque he perdido al amor de mi vida”), rematada con una foto de él con su nombre y la fecha de su nacimiento y muerte.

Una amiga de Satrapi, la socióloga Azadeh Kian, ha asegurado en France Info que la muerte de su esposo supuso un golpe del que Satrapi nunca llegó a recuperarse. Ha dicho que "desde su muerte ya no era la misma", que “se estaba dejando morir” y que “quería irse”.

Captura del perfil de Instagram de Marjane Satrapi

Ripa era actor, pero era conocido sobre todo por su relación con Satrapi. Ella era la famosa de la pareja. Él participó como intérprete en la película dirigida y protagonizada por ella La bande des Jotas (2012), una comedia negra en la que una confusión de equipaje en el aeropuerto une las vidas de dos amigos que se preparan para un torneo de bádminton con una mujer que huye de una banda que mató a su hermana.

También figura como productor ejecutivo en otra película de Satrapi, Paradis Paris (2024), una comedia coral en la que sus protagonistas se enfrentan a la muerte y en la que participaron Monica Bellucci y Eduardo Noriega.

Volcado completamente en apoyar el talento de su esposa, Ripa fue además traductor de sus cómics al inglés.

Este sueco nacido en 1972 llegó a París para cursar sus estudios, y allí conoció a Satrapi.

La historia de ella es bien conocida, pues la plasmó en su obra maestra, Persépolis. Allí contó cómo escapó de la república islámica de Irán después de que algunos de sus familiares y conocidos fueran asesinados, para instalarse en París en 1994 y cursar sus estudios. Ya nunca volvería a su país natal, que sigue bajo el yugo del fundamentalismo islámico.

Juntos idearon en los últimos años la Fundación para el Cine Mattias y Marjane Ripa-Satrapi, adscrita a la Academia de las Bellas Artes de Francia, con el objetivo de ayudar a estudiantes extranjeros a instalarse en París para estudiar cine. Es decir, para que otros también puedan tener lo que a ellos les cambió la vida.

“Esta fundación —explicó Satrapi— es la continuación lógica de todo lo que mi esposo y yo defendimos a lo largo de nuestra vida. El propósito de esta fundación es un reflejo de nosotros mismos: dos extranjeros en París que se conocieron, se enamoraron, se casaron y construyeron su vida en esta increíble ciudad, vibrante e inspiradora, que no deja a nadie indiferente. Deseo conocer y acompañar cada año a los dos artistas becados que sean seleccionados, dialogar con ellos y guiarlos en su camino”.

Lamentablemente Ripa falleció antes de ver el nacimiento de la fundación, hace apenas tres meses.

La otra gran pesadumbre que acompañó a Satrapi toda la vida fue la situación de su país natal. En Persépolis, su gran obra, adaptada como película de animación en 2007, contó en primera persona sus terroríficas vivencias durante la Revolución Islámica y los primeros años tras el nacimiento de la república de los ayatolás.

En 2023, un año después de que la policía de la moral iraní matara a golpes a la joven Mahsa Amini, de 22 años, por no llevar “bien” el velo cubriendo su pelo, y de la valiente oleada de protestas feministas que hubo en el país, Satrapi publicó Mujer Vida Libertad, un libro colectivo en el que participaron los españoles Paco Roca y Patricia Bolaños.

A Satrapi le hervía la sangre hablando de Irán. Cuando recibió el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades en 2024 por ser "una voz esencial para la defensa de los derechos humanos y la libertad", dio una rueda de prensa virtual en la que pudimos verla especialmente enfadada con la actitud de Occidente, que calificaba de hipócrita. Incluso llegó a decir que “le daría un bofetón” a Josep Borrell, el máximo responsable de la diplomacia de la Unión Europea, por no considerar a Irán un Estado terrorista, una postura que ella consideraba demasiado “tibia”.

En aquella comparecencia dijo que, desde que publicó Persépolis en el año 2000, “la situación de Irán se ha agravado. Estamos en una dictadura todavía más violenta. El 85% de la población iraní quiere un régimen democrático y secular y esto supone un problema para los guardianes del poder. Irán es un país muy rico, pero el 68% de la población vive bajo el umbral de la pobreza”.

Dos años después llegó la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán, supuestamente con el objetivo de derrocar al régimen de los ayatolás. Aunque Satrapi no se pronunció públicamente al respecto, cabe pensar que no apoyaba este ataque, ya que en una entrevista en El Cultural en 2020 con motivo del estreno de su película Marie Curie, Satrapi declaró: "La democracia no es algo que llega con boicots ni tampoco con bombas, es un cambio cultural. No podemos imponer la democracia mediante la guerra. No funciona".

En otra entrevista de 2005 en el medio estadounidense Salon, dijo: “Si queremos una democracia, el pueblo iraní tiene que hacerlo por sí mismo. Los estadounidenses dicen que quieren una democracia en Irán y, al mismo tiempo, cuando los iraníes quisieron volverse democráticos en 1953 con [Mohammad] Mosaddeq y nacionalizar nuestro petróleo, la CIA vino y dio un golpe de Estado en mi país. ¿Por qué quieren que crea que quieren venir y crear una democracia? ¡Nosotros tenemos que construir nuestra propia democracia!”.

Y añadió: “Hay muchas cosas que deseo para mi país: quiero que mi país sea libre, quiero que mi país sea democrático, no quiero que ningún periodista vaya a la cárcel por un artículo que escribió en mi país. Pero si los Estados Unidos de América atacaran a mi país, pase lo que pase, estaría en contra de los Estados Unidos".