'Al calor de tu nombre', de Selena Millares: una hipnótica novela sobre el exilio republicano español

Para escribir una buena novela no es necesario recurrir a la experimentación más extrema. Basta con partir de una historia interesante o de un personaje atractivo, documentarse de forma adecuada, conocer el oficio y pulir el trabajo hasta que brille con luz propia. Es lo que hace Selena Millares (Las Palmas, 1963) en Al calor de tu nombre.

Portada 'Al calor de tu nombre'. Al calor de tu nombre Selena Millares Plaza & Janés, 2026 536 páginas. 22,90 €

Autora de los poemarios Páginas de arena (2003) y Lámpara de madrugada (2022), de la colección de relatos Matrioska (2023) y de ensayos como La maldición de Scheherazade (1997) o La revolución secreta (2010), su última obra narrativa comparte elementos temáticos con la anterior –El faro y la noche (2015)–, entre ellos la presencia de Goya en Burdeos y nuestra contienda civil.

José Almoina –individuo tomado de la realidad– es un gallego comprometido con la causa republicana que se apasiona por Pilar, con la que enseguida tendrá descendencia. Funcionario de Correos, hombre culto y aficionado a la escritura, Almoina se verá obligado a exiliarse por causas políticas, lo que convierte su vida en un constante ir y venir.

Inicialmente huye a Alcaudete, en Jaén, y cuando en España la guerra convierte la situación en insostenible, prueba suerte en el extranjero. La primera ciudad que lo acoge es Bayona. Después recalará sucesivamente en Burdeos, París, Toulouse, República Dominicana y México, en cuya capital es acribillado a balazos en 1960.

En Al calor de tu nombre Selena Millares relata la vida de Almoina –“un hombre que camina solo”– adaptada a su periplo vital y a la cronología de los acontecimientos históricos. Si el protagonista indiscutible es él, sus parientes más cercanos (su mujer, su suegra y los niños) lo acompañan en casi todos sus destinos, lo que le permite a la autora combinar los episodios reales –que se revelan en primer o segundo plano, según convenga– con la intrahistoria de una familia obligada a emigrar para eludir represalias.



Al lado de la violencia que padecen durante la Guerra Civil Española o la dictadura de Trujillo en República Dominicana, la novela se detiene en escenas de costumbrismo doméstico que alivian la carga política e introducen el lado humano en el relato. Así, se incluyen situaciones con los hijos, con la abuela –que es junto a Pilar el sostén de la casa–; descripciones de ambientes concretos –algunos específicamente femeninos o de ambiente rural, otros de la vida clandestina o de las cloacas del poder–; y diálogos bien urdidos que revelan el interior de las personas y su padecimiento.

La prosa de Millares convierte la lectura de este libro en una experiencia hipnótica

Los personajes están caracterizados con acierto. Alrededor de Almoina y de su grupo de amigos aparece Pilar, que lucha como él por las ideas, aunque también se ocupa de la seguridad familiar y de mantener la llama afectiva con José. Ambos, además, evolucionan a lo largo de la narración. Al principio son dos jóvenes inexpertos que se enamoran y que dan la bienvenida a sus hijos, y poco a poco se transforman en adultos desengañados que conviven como islas solitarias bajo la violencia de Ciudad de México.

La novela, de estructura circular, cuenta con detalle la dictadura de Trujillo, de cuyo hijo –Ramfis– Almoina es educador, y retrata con credibilidad la megalomanía de un Calígula “que se creía Napoleón”.



Pero también se demora en otros pasajes reales como el exilio de Goya en Burdeos y el hallazgo de sus restos incompletos, las dificultades de una Europa en guerra, los enigmas políticos de una época convulsa y una relación extraconyugal que refleja la contradicción del alma humana. Su prosa –cuidada, precisa y emotiva– convierte la lectura en una experiencia hipnótica.