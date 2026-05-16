'A solo un paso': el poeta José María Velázquez-Gaztelu, en la conciencia de la muerte

¿A solo un paso, como anuncia el título? Bastante más allá está el universo de este nuevo libro de José María Velázquez-Gaztelu (Cádiz, 1942), pues ya en las primeras páginas se lee "Al otro lado del tiempo", "espacio sin tiempo", "el mundo fuera del mundo", de manera que lo que nombra el sujeto de los poemas proviene del universo de lo onírico, allí donde la lógica, las leyes del mundo han perdido su vigencia.

Cubierta de 'A un solo paso' (Reino de Cordelia) A un solo paso José María Velázquez-Gaztelu Reino de Cordelia, 2026

88 páginas. 13,95 €

Tan es así que "Compañías" comienza así: "El cadáver a mi lado permanece". Y se cierra con un desdoblamiento macabro: "Cadáver que me habla y soy yo mismo". Que no es, por otra parte, sino la conciencia de ser para la muerte, uno de los temas que recorren los poemas de este libro.

En estos poemas, con un hablante que se diría en trance, se nombra una realidad otra, y tanto se sale del ahora para viajar a un lugar remoto "sin vestigio del presente, acercándote al origen" como, en otro poema, aspira a "regresar hasta el vacío".

Sí, el poeta transita hacia allá del mismo modo en que subraya que "es la hora, / de la estación terminal que indica / que la muerte ya no es futuro". De este modo, se ofrece al lector una revelación tras otra o, en palabras del poeta, "Viajar al otro lado / de la puerta que siempre está cerrada", puerta que los poemas abren.

La muerte como destino inequívoco, el enigma de la vida, la memoria –como fuerza que da vida: "Llegas, padre, […] has venido recordarme"– y el tiempo son algunos de los asuntos centrales que Velázquez-Gaztelu cifra en textos que imantan con un habla de una retórica eficaz, con imágenes inesperadas y que en no pocos momentos tiene carácter de salmodia. Textos que cautivan por ser, así se confiesa, "cantos de lo oculto".