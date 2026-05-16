'El detalle', de Jesús Carrasco: un viaje costumbrista al tedio y el hastío matrimonial

El detalle que Jesús Carrasco (Olivenza, Badajoz, 1972) pone como título a su novela es la cortesía que Felipe tiene con Leticia, su mujer, con motivo de haberse conocido 23 años atrás. Su relación anda un mucho deteriorada por puro “aburrimiento de materiales”, según dice él mismo emulando la jerga ingenieril, su profesión. Buscando el “renacimiento” de la fenecida pasión, ha urdido un viaje por sorpresa a Novo Mesto, la ciudad eslovena donde se dieron el primer beso cuando el azar los emparejó durante una estancia de estudios Erasmus. Lo cuenta Felipe tiempo después de la infausta “aventura”, detalla los desastres que se encadenaron en aquel malhadado fin de semana y hace balance retrospectivo de la vida en pareja.

Portada de 'El detalle'. El detalle Jesús Carrasco Seix Barral, 2026. 237 páginas. 19,90 €

Carrasco vincula varios hilos argumentales distintos. La excursión ocupa un buen espacio y la describe con minuciosos apuntes acerca de un modo actual de viajar. En ella aplica un procedimiento que se convierte en el gran rasgo narrativo de la novela, un costumbrismo testimonial y crítico amenizado con brochazos humorísticos.

De tal modo, y tentando un tanto las fronteras del absurdo, aunque sin rebasar nunca la verosimilitud, describe el caos de un aeropuerto y las humillantes mortificaciones que sufren los viajeros; y, sobre todo, se ceba con los vuelos low cost, que dibuja con tintas quevedescas e hipérboles tan ingeniosas como divertidas.

Luce en estas lides un satírico notable. El tono bufo de dichas escenas no domina, sin embargo, en el libro, sino la nostalgia del bien perdido y la tristeza por el fracaso de los proyectos vitales que la ceguera, el egoísmo y la incomunicación arruinan. Estas percepciones se vuelcan sobre el doble motivo central de la novela, el amor y la pareja.

El punto de lucidez desde el que Felipe aprecia retrospectivamente la historia compartida con Leticia acentúa la evaluación negativa del matrimonio. Verduras de las eras fueron, como dijo el poeta, la feliz “fase de autorriego” y aquellos tiempos de frenesí erótico y de camaradería comunicativa, los del “granuja” con que Leticia nombraba a Felipe.

El matrimonio lo emplaza Carrasco dentro de un concreto grupo social: profesionales, ambos licenciados, él asalariado de una empresa, ella autónoma y ahora funcionaria. Cumplen con la mentalidad de cierta clase media, tendrán vivienda habitual, apartamento en la playa, varias hipotecas y coche más potente de lo necesario. El sofá en ele del salón vigoriza la estampa con una ironía. La completan los hijos, que absorberán, confiesa el narrador, su energía y atención más allá de lo aconsejado por la biología.

La novela podría, o debería, haber sido una intensa y honda nouvelle, pero se resiente del excesivo costumbrismo

Al retrato sociológico con tintes críticos del matrimonio acompaña la indagación en el interior de sus miembros abordada con procedimientos psicologistas. Felipe practica la introspección y conjetura las cavilaciones mentales de Leticia. Constata el primer hándicap, la rutina, y repasa el progresivo deterioro de las relaciones hasta el extremo irreversible.

La novela recrea con fuerza el paso del amor al hastío. Y ofrece una estampa demoledora del matrimonio al sumar lo testimonial (las averías en el trato íntimo) y lo mental (la alegría primitiva convertida en insatisfacción absoluta).

No todo El detalle consigue plasmar con potencia emocional la aflicción de esta pareja desavenida. Solo lo logra en el último trecho, a raíz de que ella explote. Antes la historia se resiente mucho por el gran espacio concedido al costumbrismo. Libre de estos pasajes pegadizos, la novela podría, o debería, haber sido una intensa y honda nouvelle.