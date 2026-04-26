Pol Guasch, escritor: "He dejado de creer en la distinción entre ficción y no ficción"
El poeta y narrador abandona la ficción en su último libro, 'Reliquias', para reflexionar sobre el suicidio de su padre, apoyado en los de autores como David Foster Wallace o Virginia Woolf.
¿Qué libro está leyendo?
Psicopompo de Amélie Nothomb.
¿Cuál es el libro que más le ha ‘autoayudado’ ?
Creo que La pasión según G.H., de Clarice Lispector. Lección de vida.
Si no hubiera podido ser escritor, ¿qué hubiera querido ser?
De pequeño soñaba con el diseño, no sé por qué, supongo que por el orden y la belleza. También por la utilidad y la precisión.
Un acontecimiento histórico que le habría gustado vivir in situ. ¿Por qué?
La Semana Trágica de Barcelona, en 1909, la insurrección anarquista motivada por la guerra en Marruecos. O también el invierno que César Augusto pasó en Tarragona.
Ha tardado diez años en escribir sobre el suicidio de su padre. ¿Por qué, y por qué ahora?
No lo sé. Los libros llegan y uno sigue el camino que abren.
¿Realmente cree que es más egocéntrico escribir ficción pura que autoficción?
Hay tantas formas de escribir y desde tantos sitios... He dejado de creer en esa distinción entre ficción y no ficción.
¿Cuánto tiene el comienzo del libro –“Habría agradecido una nota”– de reproche y cuánto de confesión, incluso de declaración de amor?
Es un libro que no nace del reproche, tampoco lo esconde: el amor muchas veces contiene lo que contiene.
En Reliquias (Anagrama) incluye textos de despedida de autores conocidos que también se suicidaron. ¿Cuál es el que más le conmueve, y por qué?
Me emocionó descubrir que Lucia Berlin escribía un libro como una nota de suicidio. Y que ella no se acabara matando también.
Mientras escribía este libro, ¿cuántas veces ha recordado las palabras de Albert Camus sobre el suicidio como la única cuestión verdaderamente seria que puede plantearse el ser humano?
Claro, porque es hablar de vida y libertad. ¿No?
Un disco que se ponga en bucle estos días.
El nuevo de Florence + The Machine.
¿Cuál es la serie que ha devorado más rápido? ¿Diría, por cierto, que es la mejor que ha visto? ¿O es otra?
No acostumbro a ver series. Pero he visto varias veces Mujeres desesperadas, que me parece realmente genial. Me recuerda a mi infancia, a mi adolescencia, a mi pasado.
¿En qué película se quedaría a vivir y en cuál no aguantaría ni un minuto?
Viviría mucho tiempo en Petite Maman (2021), de Céline Sciamma. También en La quimera (2023), escrita y dirigida por Alice Rohrwacher. Me costaría vivir en Sátántangó (1994), de Béla Tarr, aunque es uno de los filmes que más quiero.
¿Ha experimentado alguna vez síndrome de Stendhal?
No.
No se muerda la lengua, díganos algo que ya no soporte del mundillo cultural.
¡Secreto!
Una obra sobrevalorada.
También secreto.
Un placer cultural culpable.
He dicho que mi serie favorita es Mujeres desesperadas...
¿Cuál es la última exposición a la que ha ido? Impresiones…
La de Rodoreda en el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB): salí todavía más fascinado por esa persona. Hipnótica. Única.
¿La inteligencia artificial matará la creación artística?
Ni idea.
España es un país...
¡Uf!