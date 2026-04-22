Los mejores libros infantiles de abril 2026

Patas arriba Anne Derenne Kalandraka. 28 páginas. 16 €. A partir de 3 años Es un día tranquilo en la sabana, solo falta el elefante que llega corriendo. Sus fuertes pasos han hecho que todo retumbe y, horror, algo ha sucedido y ya nada está en su sitio. Todo está patas arriba. Hay que sacudir el libro para que todo vuelva a su lugar. Pero no será tan fácil... van a ser necesarias algunas sacudidas más. Y ni con esas hemos conseguido que cada uno recobre su color... Hay que seguir intentándolo cumpliendo bien con las indicaciones. Página a página todo parece volver a su sitio, pero cuidado que al final puede haber sorpresas. Ingenioso álbum para leer jugando con los más pequeños.

¿Dónde está mi lápiz amarillo? Lulelia Juventud. 40 páginas. 15 €. A partir de 3 años La ilustradora y diseñadora gráfica Lucía Rovira (Lulelia) debuta en el álbum infantil con este entrañable libro. La pequeña protagonista ha perdido su lápiz amarillo y la búsqueda de su mochila escolar le lleva desde el salón de su casa (no está en el sofá, como dice su madre) hasta el río, el mar y las montañas. Pero al final la encontrará en las estrellas. La sorpresa será mayúscula cuando el lápiz tampoco esté en su estuche: ¿dónde puede estar? Caliente, caliente... Eso sí, cuando lo encuentre todo su universo será de color amarillo.

El gran libro de los mundiales Varios autores Zahorí. 56 páginas. 23 €. A partir de 7 años Álbum de gran formato para aprenderlo todo sobre los mundiales de fútbol antes de que empiece el que se jugará en junio en México, Estados Unidos y Canadá. Sabremos así que el partido con más goles fue el Austria-Suiza jugado en 1954 con un resultado de 7-5; que el goleador más joven fue el brasileño Pelé con 17 años en 1958; que el país con más victorias es Brasil (76) y el que cuenta con más derrotas es México (28). Un repaso año tras año desde Uruguay 1930 hasta Catar 2022, pasando por el de España 1982, que ganó Italia, o el de Sudáfrica 2010 que ganó España. Con todas las anécdotas y curiosidades.

Bichos súper raros y asquerosos para futuros científicos Ricardo Moure. Ilustraciones de Marta Piedra Beascoa. 36 páginas. 16,95 €. A partir de 7 años ¿Sabías que hay animales que comen caca? ¿Que en nuestra cara viven miles de bichitos invisibles? ¿O que algunas especies construyen sus nidos con saliva? Escrito por Ricardo Moure, el biólogo más divertido y loco de Órbita Laika (RTVE) y Serendipias (Cadena Ser), este libro reúne 12 curiosidades científicas tan sorprendentes como asquerosas sobre algunos de los seres más extraños del planeta. Con un enfoque divulgativo, cercano y lleno de humor, el autor transforma preguntas que provocan risas, sorpresas y admiraciones en auténticas puertas de entrada al conocimiento científico. Sin duda, un viaje por el lado más sorprendente (y repulsivo) de la naturaleza para despertar la curiosidad.

La vida de los bichos Julia Rothman Errata Naturae. 208 páginas. 25,90 €. A partir de 7 años Bien distinto es este volumen, también sobre bichos y naturaleza, que propone Errata Naturae. Con afán enciclopédico y preciosos dibujos de la ilustradora Julia Rothman, los insectos protagonizan los siete capítulos de este cuidado libro. Secretos y curiosidades de abejas, escarabajos, hormigas, mariposas y demás artrópodos. Para aprender qué es un exoesqueleto, cómo son sus ojos, los tipos de alas (más de veinte), las distintas metamorfosis, la mente colectiva... Al final del mismo sabremos también cuál es el insecto más elegante, el más brillante (sí, algunos brillan), el más pequeño y el que más tiempo vive (hasta 100 años). Capítulo especial para las mariposas con bellas ilustraciones.

La memoria de las bicicletas Josan Hatero. Ilustrado por Mikel Valverde SM. 136 páginas. 12,50 €. A partir de 10 años El recién galardonado con el Premio SM Barco de Vapor Josan Hatero firma esta tierna historia que, como dijo el jurado, "respira sinceridad, calidez y optimismo, y nos devuelve la emoción de las primeras veces más importantes de la vida". A punto de cumplir 12 años, Martín se enfrenta al peor verano de su vida: con sus padres pasando por una mala época en lo sentimental y en lo económico, el niño y su madre se van al aburrido pueblo de la Galicia interior donde ella se crió. Ni que decir tiene que la predicción de Martín era del todo equivocada y que lo que iba a ser un mes monótono entre vacas y prados se convierte pronto en su verano de descubrimiento. El fantasma de la tía abuela Aurora tendrá mucho que ver en todo esto.

Diminuta casa encantada Laura Fernández. Ilustraciones de Alfredo Cáceres Random House. 248 páginas. 19,90 €. A partir de 10 años Laura Fernández, autora de La señoraPotter no es exactamente Santa Claus (Premio El Ojo Crítico de Narrativa 2021) y dueña de un particular universo y de un original lenguaje narrativo, publica su primera novela para todos los públicos. Bill, un niño enfadado porque tiene que cambiar de ciudad y de escuela por el nuevo trabajo de su madre, una paleontóloga famosa, es el centro de esta historia. Bill viaja con Harper Benjamin, un perrito-dinosaurio de peluche, y con una diminuta casa encantada en la que vive una familia de miltons diminutos y también un fantasma, Colper Tom , empeñado en encontrar una familia mejor cuya casa encantar. Con un punto surrealista y toques de Michael Ende, Roald Dahl y Lewis Carroll, este es, según la escritora, "el libro con el que me habría gustado encontrarme a los nueve años para entender mucho antes de qué iba todo esto". Recomendada para lectores a partir de 10 años, la imaginación desbordante de Laura Fernández encuentra en la literatura juvenil la expansión natural de una voz muy personal.

Universo espanto. El colegio diabólico Fran Pintadera. Ilustraciones de Luis San Vicente Flamboyant. 144 páginas. 16,95 €. A partir de 10 años Enmarcado en los libros del formato "escoge tu propia aventura", es el primer título de una nueva colección en la que el lector decide los caminos que seguirá a la hora de leer esta historia. Lleva la firma del experimentado autor de LIJ Fran Pintadera, el reconocido y premiado autor de Antón Piñón y amante de los relatos de terror. En esta primera aventura del Universo Espanto, los lectores tendrán que ayudar a Kyra a superar el miedo a entrar en su nueva escuela. Con más de 20 finales posibles y muchas posibilidades de volver a empezar si eres engullido por un monstruo, la intriga se convierte en una divertida experiencia, Ten preparados una libreta, un lápiz, dos dados y una canción.

Warren XIII. La maldición de los trece años Tania del Río. Ilustraciones de Will Staehle Edelvives. 22 páginas. 20 €. A partir de 10 años De estética gótica con un toque de misterio y un diseño visual impresionante, llega el final de la trilogía creada por Will Staehle. En esta tercera entrega, Warren tiene un problema doble: su decimotercer cumpleaños se acerca y, según una antigua profecía, esto activará una maldición familiar. Además, el Hotel Warren se ha convertido en un barco andante que viaja por el océano lo que llevará al joven a enfrentarse a monstruos marinos y piratas y a su doble malvado llamado "Worrin". Las ilustraciones, parte fundamental para resolver los misterios junto al protagonista, parecen grabados antiguos, llenos de detalles intrincados, marcos decorativos y tipografías victorianas. Como una película de Tim Burton en papel.

Tan cerca y tan desconocidas Nuri Torrelles. Ilustraciones de Clara Corman Entredos. 52 páginas. 19,95 €. A partir de 10 años Unas ovejas a lo lejos, una mariquita de siete puntos, un gato... enseguida identificamos a los animales pero, ¿por qué nos cuesta tanto reconocer las plantas? Este primaveral volumen nos muestra las funciones vitales de las mismas. Cómo respiran (sin pulmones), cómo comen (sin boca) o cómo perciben la luz (sin ojos). Cómo y por qué se mueven o sus estrategias para atraer a los insectos son cualidades más desconocidas. Más sorprendente es el capítulo dedicado a la comunicación entre los árboles. Pero la hay.

El diario de Samuel Émilie Tronche Salamandra Graphic Kids. 324 páginas. 24,95 €. A partir de 11 años Al revés del orden habitual de libros que pasan a la TV, llega el cómic basado en la serie de animación escrita por Émilie Tronche. En realidad, Samuel nació como un corto autoproducido y compartido en redes en 2020, que pronto atrajo la atención del productor Daniel Megherbi y dio origen a la exitosa serie web Samuel (2024). Emitida en España por ClanTV y 3CAT, y próximamente en Netflix, la obra se convirtió en un fenómeno generacional con más de veinticinco millones de visualizaciones. El cómic, de diseño minimalista, blanco y los mínimos recursos para explicar una historia, está protagonizado por Samuel, un niño de 10 años que prefiere confiarle los secretos a su diario. En él relata el final de la infancia antes de entrar al instituto y las primeras emociones adolescentes: amistad, celos, primer amor, duelo... incluso sus gustos musicales o su pasión por el baile.