'Dugongo', Ale Oseguera debuta con un viaje feroz sobre la migración y el desarraigo

A vueltas con la confesión descarnada y la pura ficción, el libro de viajes, la crónica más íntima y personal y la poesía, Ale Oseguera (Guadalajara, México, 1982) nos invita a acompañarla en una suerte de viaje físico y sentimental a los confines del planeta y de sí misma, o, al menos, de alguien que se le parece mucho. Y no hace prisioneros ni concesiones.

Dugongo Ale Oseguera Yegua de Troya, 2026. 280 páginas. 15,90 €

Poeta, narradora, periodista y performer, la mexicana narra en esta ¿novela? el viaje de una compatriota afincada como ella en Barcelona que se le parece mucho y que se muestra aquí como una suerte de dugongo, un mamífero marino en vías de extinción que da título al libro. Igual que él, la protagonista debe surcar aguas turbulentas (una depresión), mientras se debate “entre mi egoísmo y mi… egoísmo”.



Sufre además el desarraigo de vivir lejos de su país aunque no anhele regresar, el duelo tras la muerte de su padre y las peleas familiares por la herencia, y ha de hacer frente al machismo y al nada soterrado clasismo de quienes juzgan a los demás por su lugar de procedencia y su prosperidad.



De Kuala Lumpur a Bangkok, entre sueños y certezas, la protagonista intenta sanar las heridas invisibles de su relación sentimental con Arnau, quien tras la depresión que padeció y que siente que deformó su cuerpo, dejó de tomarle fotos “porque ni su mirada lograba devolverme la belleza”. A fin de cuentas, como ella misma piensa, “el cuerpo, al final, es también un pasaporte”.



Desgarradora y feroz, con una gran fuerza expresiva y una mirada implacable que va al corazón de la realidad, los paisajes, las gentes y a sí misma, Oseguera nos desafía a repensar la migración, el desarraigo y el duelo, y a cuestionar la importancia del cuerpo, del amor y de la amistad.