Samanta Schweblin se lleva el millón de euros de dinero público del polémico premio de Aena

Samanta Schweblin (Buenos Aires, 1978) ha sido galardonada con el Premio Aena de Narrativa Hispanoamericana, dotado con un millón de euros, por El buen mal (Seix Barral), un libro de relatos, "de belleza inquietante que situa la tradición del cuento en su punto más alto", ha apuntado el jurado. La entrega del polémico premio ha tenido lugar este miércoles por la noche en una gala en Barcelona.

El jurado, compuesto por Rosa Montero, Pilar Adón, Luis Alberto de Cuenca, Jorge Fernández Díaz, Leila Guerriero, José Carlos Llop y Elmer Mendoza, ha elegido por unanimidad el libro de Schweblin. Entre los socios de Aena para el proyecto están la Fundación Gabo y la Cátedra Vargas Llosa.

Los cuatro últimos finalistas del premio, Héctor Abad Faciolince con Ahora y en la hora (Alfaguara); Nona Fernández por Marciano (Random House); Marcos Giralt Torrente con Los ilusionistas (Anagrama) y Enrique Vila-Matas con Canon de cámara oscura (Seix Barral), serán dotados con 30.000 euros cada uno.

Schweblin se dio a conocer con el libro de cuentos El núcleo del disturbio y alcanzó proyección internacional con Pájaros en la boca, volumen que consolidó su estilo inquietante, preciso y cargado de extrañeza cotidiana. Ha cultivado sobre todo el cuento y la novela breve, con títulos como Distancia de rescate (llevada al cine en una adaptación para Netflix), Kentukis y Siete casas vacías, donde explora miedos íntimos, relaciones familiares tensas y formas sutiles de violencia y desasosiego.

Su obra ha recibido numerosos reconocimientos internacionales, entre ellos el National Book Award a la mejor obra traducida al inglés, y ha sido traducida a múltiples idiomas, lo que la ha convertido en una autora de referencia en el circuito mundial de la literatura contemporánea.

El premio Aena, que aspira a equipararse al Goncourt francés o al Booker británico, ha sido objeto de críticas por destinar un millón de euros, procedentes de una empresa de mayoría pública, a una sola novela, una cifra que supera incluso al hasta ahora galardón con mayor dotación económica, el Planeta.

A ello se añaden las objeciones de quienes ven en el certamen una operación de marketing y de lavado de imagen de Aena más que un auténtico proyecto de mecenazgo, así como el temor de que termine distorsionando el ecosistema de premios literarios en español.

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