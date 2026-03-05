Pablo Álvarez gana el Premio Azorín de Novela 2026 con la obra "La necesidad de amar"

El editor literario Pablo Álvarez ha ganado el Premio Azorín de Novela 2026, dotado con 45.000 euros, con la obra 'La necesidad de amar', según el fallo del jurado dado a conocer este jueves en un evento celebrado en el Auditorio de la Diputación de Alicante (Adda).

La obra es, "sobre todo, una gran historia de amor, de estas que marcan para siempre, pero que nunca se olvidan", ha manifestado su autor, natural de Priego de Córdoba, tras recoger el premio, al que se presentó con el seudónimo Guido Reni.

Esta novela, que aborda la bisexualidad y la violencia machista, entre otros temas sociales, "pretende dar voz a quienes se sienten silenciados; es la historia de una generación que se sintió libre, pero que tuvo que encajar el golpe", ha dicho el ganador, quien ha revelado que dedica el premio a su padre, que falleció hace unos meses.

Ha explicado que la novela surgió de un viaje que realizó a Roma para hablar con los becados de la Academia de España, ubicada en la Iglesia de San Pietro in Montorio, en cuyo altar mayor está enterrada Beatrice Cenci, una aristócrata y una heroína del Renacimiento.

"Pregunté quién era y uno de los becados me lo explicó y creía que esa historia merecía una novela. Creí que uno de ellos debía escribir (protagonizar) sobre la historia de esta mujer" en un periodo de su vida en la que el joven se "enfrentará a los dilemas" de la existencia como "el amor, el sexo, la traición... Todos los dilemas que la vida nos ofrece y de ahí sale la idea y el personaje principal", ha indicado.

Su primera novela

Álvarez ha revelado que es su primera novela, pero que con anterioridad ha escrito obras de teatro, guiones y algún artículo. Hasta ahora no se había atrevido con el género de la novela porque le "daba pudor".

Convocado anualmente por el Grupo Planeta y la Diputación de Alicante, y uno de los mejor dotados del país, este certamen ha registrado por segundo año un récord de participación, con 735 novelas originales de todo el mundo, de las que 121 son de España, diez del resto de Europa, 44 de América del Norte, 76 de América del Sur, cuatro de América Central, una de Asia y 479 no han especificado su procedencia.

De todas ellas se seleccionaron diez finalistas que han optado al galardón.

En rueda de prensa posterior, el ganador ha dicho que "toda gran novela tiene que tener un momento representativo de este país, la humanidad o el mundo".

"Me parece que hay toda una generación marcada por el sida, que nos cortamos a nivel sexual por el miedo", ha revelado Álvarez, quien ha añadido: "Pensaba en las nuevas relaciones, cómo se vivió el tema en su momento".

Sobre la obra premiada, ha confesado que ha sido "muy crítico" en su elaboración. "No veía el fin; nunca pensaba que estaba bien, no he dejado de corregir, pero quería hacer algo digno", ha subrayado.

"Una oda a la libertad"

Álvarez ha expuesto que 'La necesidad de amar' es "una oda a la libertad, a la libertad de poder ser y poder amar como quieras; es un derecho que deberíamos tener todos", ha afirmado.

Por otra parte, ha manifestado que es "impresionante" pasar del papel de editor a escritor. "Estoy acostumbrado a hablar de libros de otros y hablar del mío me cuesta más. A todos ellos (autores) les tengo que agradecer que a través de ellos he aprendido este oficio y a través de los compañeros de la profesión", ha señalado.

Por su parte, la escritora e integrante del jurado, Luz Gabás, ha manifestado, sin revelar el contenido, la necesidad de que el lector lea la primera frase de la novela. "Es la primera frase que todos los escritores queremos escribir. Una magnífica manera de empezar una novela que es envolvente, sorprendente y valiente".

El jurado ha estado compuesto por el diputado provincial de Cultura, Juan de Dios Navarro, que ha actuado como presidente; los escritores Reyes Calderón, Juan Eslava Galán y Luz Gabás, el doctor en Filología Hispánica y crítico literario, Jaime Mas, el escritor y crítico literario José Ferrándiz y la directora de Editorial Planeta, Belén López Celada.