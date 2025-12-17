'Arancel', palabra del año 2025 según la FundéuRAE: las sanciones de Trump que marcaron la actualidad

La Reina Letizia, en el acto de conmemoración del 20 aniversario de la FundéuRAE, este miércoles en la sede de la RAE, Madrid. Foto: EFE/Mariscal

La Reina Letizia preside la celebración de los 20 años de vida de la fundación que vela por el buen uso del español en los medios: "Me gusta estar en la tribu de los que amáis el lenguaje".

Arancel es la palabra del año 2025 según la FundéuRAE, la Fundación del Español Urgente.

El resto de candidatas eran apagón, boicot, dron, generación Z, macroincendio, macrorredada, papa, preparacionista, rearme, tierras raras y trumpismo.

La ganadora, que no tiene que ser necesariamente una voz nueva, ha de suscitar interés lingüístico por su origen, formación o uso y haber tenido un papel protagonista en el año de su elección.

En este caso, arancel ha sido la palabra escogida por la importancia y continua presencia en la actualidad informativa de las arbitrarias sanciones económicas impuestas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a numerosos países, condicionando de manera importante el comercio internacional.

El año pasado la palabra escogida fue dana. En años anteriores fueron polarización (2023), inteligencia artificial (2022), vacuna (2021), confinamiento (2020), emojis (2019), microplástico (2018), aporofobia (2017), populismo (2016), refugiado (2015), selfi (2014) y escrache (2013).

La palabra se ha revelado este miércoles en la sede de la Real Academia Española, durante la conmemoración del 20.º aniversario de la FundéuRAE. La Reina Letizia, presidenta honorífica de la fundación, ha presidido el acto.

"Me gusta mucho estar aquí. Tenéis cara de fruncir el ceño cuando leéis o escucháis en medios de comunicación, o en WhatsApp, algo con errores gramaticales, con una coma mal puesta, unas mayúsculas inventadas, una prosodia confusa, y esas tildes inexistentes… No soy la única que tiene esa pedrada", ha dicho la Reina.

"Me gusta estar entre vosotros y estar en vuestra tribu, la de los que amáis el lenguaje", ha añadido Doña Letizia, con una larga trayectoria como periodista antes de su matrimonio con Felipe VI.

El acto ha contado también con la participación del presidente de la FundéuRAE y director de la RAE, Santiago Muñoz Machado; del vicepresidente de la FundéuRAE y presidente de la Agencia EFE, Miguel Ángel Oliver; de Álex Grijelmo, patrono de la FundéuRAE, y de su directora, Olivia Piquero.

Historia de la Fundéu

La FundéuRAE tiene su origen en el Departamento del Español Urgente creado en el seno de la Agencia EFE por el periodista Luis María Anson en 1981, cuando dirigía la agencia pública de noticias.

Su objetivo era dar "respuesta inmediata" a las dudas de los periodistas sobre el uso de términos y expresiones y frenar el avance de los anglicismos innecesarios, como ha recordado durante su intervención en el acto el actual presidente de EFE, Miguel Ángel Oliver.

Unos años antes, en 1978, Anson decidió encargar el primer manual de estilo de EFE al prestigioso lingüista Fernando Lázaro Carreter.

La Fundéu tiene desde entonces como principal objetivo velar por el buen uso del español en los medios de comunicación.

En 2020, la Fundéu perdió a su principal patrocinador, BBVA, lo cual hizo peligrar el proyecto, según han recordado Álex Grijelmo y Miguel Ángel Oliver. En ese momento, la RAE se unió a la fundación garantizando su continuidad, y desde entonces se llama FundéuRAE.

En estos veinte años, la fundación se ha convertido en uno de los principales referentes para los periodistas hispanohablantes y, en general, para los profesionales de la lengua en el mundo informativo.

Sus recomendaciones sobre el buen uso del idioma se difunden todo el año, de lunes a viernes, para llegar a las redacciones de los medios y al correo electrónico de los miles de suscriptores del boletín de la FundéuRAE. Además, están disponibles en su página web y en redes sociales.

Por otra parte, la FundéuRAE ofrece un servicio diario de atención y resolución de dudas lingüísticas orientado a los medios de comunicación, que se reciben a través del formulario de su página web, por correo electrónico, redes sociales y vía telefónica.