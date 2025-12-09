La RAE desmiente que Muñoz Machado impusiera la sede del próximo Congreso de la Lengua en Panamá

El escritor y director del Instituto Cervantes, Luis García Montero; el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares; el director de la Real Academia Española, Santiago Muñoz Machado y el entonces alcalde de Cádiz, José María González, durante el acto de presentación del IX Congreso Internacional de la Lengua Española, el 20 de enero de 2023 en Madrid. Foto: Carlos Luján / Europa Press

Santiago Muñoz Machado no trató de imponer la sede del próximo Congreso Internacional de la Lengua (CILE) en Panamá, según fuentes de la Real Academia Española. El desmentido corresponde a las acusaciones que este martes ha lanzado Luis García Montero en rueda de prensa sobre el director de la RAE.

El director del Instituto Cervantes ha asegurado que Muñoz Machado había querido imponer "por su cuenta" la nueva sede sin contar con el Cervantes. Y que "corresponde al Cervantes proponer a las academias de la lengua una sede".

Según fuentes de la RAE, precisamente fue la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE) la que lo decidió por unanimidad en Arequipa. Y si no se comunicó en la jornada de clausura, como venía siendo tradicional en ediciones anteriores, fue porque "la situación de tensión y desencuentro que había provocado García Montero" días antes del arranque del Congreso "hizo que no fuese el mejor momento para el anuncio".

Muñoz Machado se lo comunicó personalmente al ministro de Exteriores, José Manuel Albares, el mismo día en que la expedición regresó de Arequipa, según informan las mismas fuentes. Cabe recordar que el próximo Congreso se celebraría en 2028.

La guerra abierta entre el Cervantes y la RAE no da tregua. Este martes se ha celebrado la reunión del Patronato del Cervantes, como cada año, y por primera vez no ha acudido el director de la RAE.

Tampoco ha asistido el secretario general de la ASALE, Francisco Javier Pérez, ni el académico Luis Mateo Díez. El motivo ha sido "resaltar el malestar con la conducta inexplicable de García Montero", según fuentes de la Academia.

Además, la decisión estaba tomada antes de las declaraciones del director del Cervantes este martes. Incluso "la inasistencia se comunicó ya hace unos días", subrayan desde la RAE.