Relevo en los Princesa de Asturias: Felipe VI deja entrever que será Leonor quien los presida desde 2026

El rey Felipe VI y la princesa Leonor durante la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias celebrada este viernes en el Teatro Campoamor, en Oviedo. Foto: EFE/Chema Moya Oviedo

Acostumbrados a las ceremonias solemnes en las que los discursos engolados –a menudo huecos y casi siempre redundantes– cortan el paso a cualquier atisbo de espontaneidad, la que cada otoño se celebra en el Teatro Campoamor suele ser una de las felices excepciones. Es habitual que los Premios Princesa de Asturias, profundamente vinculados a la gente de Oviedo, nos dejen imágenes memorables o discursos conmovedores.

Cómo olvidar a Núria Espert declamando casi en trance. O el relato de Leonard Cohen en el que explicaba cómo encontró a Lorca por accidente... Y, en los últimos años, a Serrat arrancándose por sorpresa a cantar Aquellas pequeñas cosas o a Meryl Streep llorando de emoción delante de los que ya parecían sus vecinos después de una intensísima semana de complicidad.

La emoción. Eso es, la emoción de la ceremonia, lo que suele engrandecer estos premios. Esta noche, sin embargo, no ha sido esa noche. Y no es ni bueno ni malo, suponemos, pero la gala de 2025 será recordada por el humor del novelista Eduardo Mendoza, ungido con el Princesa de las Letras, y por la crítica social del pensador Byung-Chul Han, reconocido en Comunicación y Humanidades.

También por la revelación del rey Felipe VI, que ha dejado la puerta abierta a su despedida de los premios en favor del protagonismo de la princesa Leonor. "Me corresponde ir cediéndole ya este espacio, como Heredera de la Corona y como Presidenta de honor de la Fundación desde hace 11 años", ha dicho. Claro que ha confirmado la "intención firme" de mantenerse "vinculado a los Premios, a la Fundación y a Asturias".

La gala arrancó con el divertido discurso de Mendoza, que conserva intacto su habitual y saludable sentido del humor. Su premio ha sido "un incentivo", ha dicho, "porque yo, si no me miro al espejo, todavía me considero una joven promesa de la narrativa española. Lo último que se pierde no es la esperanza, sino la vanidad".

El autor de La verdad sobre el caso Savolta ha celebrado la suerte de nacer y criarse rodeado de libros y de personas que le leyeron "en voz alta". Consciente de que el premio no es a su figura –"No merezco gran cosa", ha despachado–, sino a su obra, tiene muy presente sus orígenes: "En el colegio recibí una educación estricta, tediosa y opresiva. Tenazmente me inculcaron las virtudes del trabajo, el ahorro y el decoro, gracias a lo cual salí vago, malgastador y un poco golfo, tres cosas malas en sí, pero buenas para escribir novelas".

En alusión al acta del jurado que le concedió el galardón, se ha mostrado especialmente agradecido: "Alguien me ha llamado proveedor de felicidad. Es el mejor elogio que he recibido en mi vida y me gustaría que fuera cierto". Sin embargo, "no me gusta el mundo tal como lo veo", ha reconocido, en la línea del discurso que pronunció el año pasado Serrat, su paisano y su amigo, al que ha recordado para despedirse: "Los años me han hecho valorar sobre todas las cosas el respeto".

El discurso de Byung-Chul Han tenía otro tono. El pensador alemán de origen surcoreano, reconocido con el Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades, ha aludido a la misión del filósofo según Sócrates: "agitar a los atenienses y despertarlos, en criticarlos, irritarlos y recriminarlos". El filósofo, uno de los pensadores contemporáneos más relevantes de las últimas década, interioriza esa teoría socrática y se muestra orgulloso de irritar a sus lectores con sus textos, que, "sembrando nerviosismo e inseguridad", al mismo tiempo "han desadormecido a muchas personas".

La sociedad del cansancio, su obra más celebrada, sintetiza todo su ideario. "La ilimitada libertad individual que nos propone el neoliberalismo no es más que una ilusión. Aunque hoy creamos ser más libres que nunca, la realidad es que vivimos en un régimen despótico neoliberal que explota la libertad", ha dicho, convencido de que "uno se imagina que es libre, pero, en realidad, lo que hace es explotarse a sí mismo voluntariamente y con entusiasmo, hasta colapsar".