Natalia Castro Picón gana el premio Anagrama de Ensayo con un libro sobre el 'apocalipsis'

La filóloga e investigadora menorquina Natalia Castro Picón ha ganado la 53ª edición del Premio Anagrama de Ensayo, dotado con 10.000 euros, con la obra La fiesta del fin del mundo.

La obra, que llegará a librerías el 29 de octubre, reflexiona sobre los períodos apocalípticos asociados a la última crisis económica y a la pandemia de la Covid y sus derivas.

Castro Picón se ha impuesto entre los 170 aspirantes de 16 países que habían presentado originales al galardón, de los cuales seis pasaron a las últimas deliberaciones del jurado, compuesto por Jordi Gracia, Pau Luque, Daniel Rico, Remedios Zafra y las editoras Silvia Sesé e Isabel Obiols.

Portada de 'La fiesta del fin del mundo'.

En la obra ganadora, Castro Picón aborda el reciente período de la historia de España enmarcado por dos grandes crisis, la económica de 2008 y la pandemia de 2020, y atiende a las muchas otras que han brotado entre ambas: la de la democracia, la ecológica, la extinción del 'derecho a la ciudad', el resurgimiento del fascismo, el racismo o la 'guerra' contra las mujeres.

En ese contexto convulso, el imaginario apocalíptico lo contagia todo: los medios de comunicación, la literatura, el cine, la música y las artes escénicas y gráficas. Así, se establece un ethos de época en el que también confluyen el activismo y la contracultura.

Entre el espanto paralizante y la rabia insurgente, entre la euforia escapista y la provocación lúdica, se indagan las respuestas a la pregunta: ¿De qué hablamos cuando hablamos del fin del mundo?

Sobre la obra ganadora, el jurado ha dicho: "Con la frescura de un estilo vibrante y personal, el fin de los tiempos que lee Natalia Castro es paradójicamente fundacional y alérgico a catastrofismo alguno. La exploración sintética y convincente de novelas y canciones, películas y series empapadas del timbre apocalíptico desmonta el tópico de que la retórica del fin del mundo conduce indefectiblemente a darlo todo por perdido. Puede ser al revés: otro principio", apunta Jordi Gracia.

Para la filósofa Remedios Zafra, en el ensayo conviven "la singularidad de una voz personal" con la "voz colectiva de una generación".

"La autora propone un recorrido crítico por imaginarios de la crisis y distintas y recientes representaciones culturales del fin del mundo. Y si bien los apocalipsis tanto inquietan como, simbólicamente, fascinan, el abordaje de estos finales se dibuja como una oportunidad para ayudar a pensar no solo nuevos comienzos, sino también un país, una época".