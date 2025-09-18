'El Principito' tendrá una segunda parte oficial escrita por el superventas español Eloy Moreno

El Principito, uno de los libros más leídos (o al menos más comprados) de todos los tiempos, tendrá una continuación oficial y se publicará en España el próximo 25 de septiembre de la mano de Salamandra I&J.

Aunque el autor de la obra original, Antoine de Saint-Exupéry, muriera en algún lugar del Mediterráneo cerca de Marsella por un accidente de aviación, no nos encontramos ante un texto apócrifo. Tampoco se trata de un trabajo del escritor galo inédito que haya salido a la luz recientemente.

La Fondation Antoine de Saint-Exupéry pour la Jeunesse, cuya función principal es promover la difusión y expansión del legado de la célebre obra del escritor y piloto francés, ha sido la responsable de sacar a flote este proyecto. Para ello, han contado con la labor del escritor superventas Eloy Moreno (Invisible, 2018) y el ilustrador David Sierra.

El Principito, escrito por Antoine de Saint-Exupéry y publicado en 1943, es indiscutiblemente uno de los libros más conocidos del mundo. Aunque a simple vista parece un cuento infantil, su tono poético y sus reflexiones lo convierten en una obra profundamente filosófica.

La historia comienza cuando un piloto, tras sufrir una avería en su avión en medio del desierto del Sahara, conoce a un niño venido de otro planeta: el Principito. A través de sus conversaciones, se despliegan temas como la soledad, la amistad, el amor y la esencia de lo verdaderamente importante en la vida.

El Principito procede del asteroide B-612, un mundo diminuto en el que deja atrás a una flor que ama pero con la que tiene una relación complicada. En su viaje por otros planetas se encuentra con personajes simbólicos —un rey, un vanidoso, un farolero, un geógrafo— que representan actitudes y obsesiones de los adultos. Al llegar a la Tierra, descubre tanto la belleza como las contradicciones de nuestro mundo.

En El nuevo viaje de El Principito, el conocido personaje con el que se topa el trasunto de Saint-Exupéry en la obra original se encontrará en esta ocasión con situaciones que representan los problemas de nuestros tiempos, con la amistad y la empatía como hilos conductores.

Portada de 'El nuevo viaje de El Principito', de Eloy Moreno y David Sierra (Salamandra, 2025).

Eloy Moreno y David Sierra presentarán esta nueva historia acompañados de Olivier D'Argay, sobrino nieto de Saint-Exupéry y presidente de la fundación, en un evento que tendrá lugar el próximo 28 de septiembre en el Teatro Capitol de Madrid.

Todo apunta a que este será un nuevo éxito editorial en la trayectoria de Eloy Moreno. Su primera novela, El bolígrafo de gel verde, autopublicada en 2010, ha vendido 250.000 ejemplares hasta la fecha. Sus siguientes trabajos, entre los que destaca Invisible (2018) —adaptada como serie disponible en Disney Plus—, han cosechado unas cifras de ventas envidiables: 3.000.000 copias en todo el mundo.

Las obras de Moreno destilan un estilo caracterizado por la sencillez expresiva y la hondura emocional. En ellos, habitualmente se aborda temas como la búsqueda de la felicidad, la incomunicación, el miedo a ser uno mismo o la importancia de las pequeñas cosas. Esa sensibilidad, unida a un gran número de lectores fieles, ha hecho que cada nueva publicación se espere como un acontecimiento editorial.

El libro original fue escrito durante el exilio de Saint-Exupéry en Nueva York, en plena Segunda Guerra Mundial, lo que explica su tono melancólico y la constante invitación a rescatar la mirada cándida de la infancia frente a un mundo marcado por la violencia y la prisa. La continuación de Moreno, viendo los temas a los que nos tiene acostumbrados en sus novelas, recuperará esa ternura indeleble de la primera parte aportándole la calidez e inocencia que caracterizan sus textos.