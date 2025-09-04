Comienzan las semifinales de la VII edición del Premio Nacional de Poesía Viva #LdeLírica

Llega la fase más esperada y emocionante de la VII edición del Premio Nacional de Poesía Viva #LdeLírica. Tras el éxito de la convocatoria, con casi 500 poetas participantes en la primera fase celebrada en redes, ya se han dado a conocer los nombres de los 49 que han pasado a la ronda de semifinales.

Estas citas que tendrán lugar en las salas de Ámbito Cultural de toda España. Los seleccionados se presentarán, en vivo y en directo, a partir de este viernes, 5 de septiembre, en los escenarios de Ámbito Cultural de Santiago de Compostela, Madrid (Callao), Santander, Zaragoza, Las Palmas, Valencia y Málaga.

De estas semifinales presenciales saldrá un/a ganador/a por zona, que asistirá a la final en Madrid el sábado 4 de octubre. Y ya el 10 de octubre, lo celebraremos todos con el/la premiado/a de este año en una gala en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza.

Además, el accésit Juan Ramón Jiménez-Zenobia Camprubí para este VII Premio Nacional de Poesía Viva #LdeLírica ha sido fallado y el ganador del mismo se comunicará al final de proceso.

La gira da comienzo este viernes en la zona 1 (Galicia y Asturias) y la velada se celebra en la sala Ámbito Cultural Santiago de Compostela (19h). Actua de jurado el poeta Ángel Lorenzo Cuesta, de Poetry Slam Gijón, y participan Bibiana Caamaño (@porlopindio), Sara Martínez (@sarareinero7), Alfredo Noval (@alfredonovalb), Samuel Merino (@pompa_e_boato), Sophia Fernández (@sophia.rodal) y Anxa Corbacho (@anxascrivere).

El viernes 12 de septiembre el combate poético se traslada a la zona 2 (Cantabria, País Vasco, Castilla y León), donde Andrés González, "Andrelo", de Pipas de Coco será el jurado que elegirá al ganador de entre los semifinalistas seleccionados.

Luis María Pérez Martín (@luisma0110), Víctor Gutiérrez de la Rosa (@victorgdelarosa), María Dolores Maldonado de la Nava (@marilo_maldonado_vozydoblaje), Silvia Gutiérrez Martín (@silvia.endecasilvia), Ania Otaola Allende (@literaturaylibertad), Sara Martínez Ruiz (@sarita_ruiz) y María de los Ángeles Díez Rodríguez (@el_mundo_de_mary22) subirán al escenario de Ámbito Cultural Santander.

Los seleccionados de la zona 3 (Cataluña, Aragón, Navarra, La Rioja) se enfrentarán el lunes 15 de septiembre en Ámbito Cultural Zaragoza. Ana Bettschen, representante del colectivo Pueblos en Arte, ostenta el cargo de jurado. Sobre las tablas: Ana María Valera (@avalera28), Gloria María Bosch Maza (@gloriaboschmaza), Anderson Osnas (@anderson_osn95), Ventura Ruiz (@venturaruizgomez), Ramón Buj (@ramon_buj_escritor), Helena Millán Fajó (@dembaproducciones) y Eva Serós (@evaserosquintero).

Kike Parra y Bárbara Blasco son los jurados de la zona 4 (Comunidad Valenciana, Murcia, Baleares), en representación de Selecta Escuela de Escritura. En la sede de Ámbito Cultural de Valencia actuarán el martes 23 de septiembre Beatriz Gómez (@beatrizgalberdi), Francisca Ossa (@disastro_desastre), Sandra Lucena (@mama_fiera), Ana Cerezuela (@ana.cerezuela), Candela Herrero (@candela_herrero), Santiago Jiménez (@sjbenlloch), Pilar Cámara (@pilar_cgarcia).

La última parada de este viaje poético tendrá lugar el viernes 26 de septiembre en Ámbito Cultural Málaga, donde se celebrará la semifinal de la zona 5 (Andalucía, Ceuta, Melilla). El finalista será elegido por la Asociación Alcultura, con el poeta Stewart Mundini como representante.

Allí participarán los aspirantes María de Grandi Ruzafa (@mariadgrandy), Rubén Moragues Izquierdo (@moragves), Esther Mañoso Sánchez (@esthermanoso/ @entrelibrosyciencia), Antonio López Rodrigálvez de la Peña (@antoniolpezr), Irene Casa (@tierrahiperion), Raquel Caballero Pacheco (@raquelcaballero.unahumana) y Lola Tenorio Rodríguez (@heysoylola).

Ámbito Cultural Callao acogerá el lunes 8 de septiembre la semifinal de la zona 6 (Castilla-La Mancha, Extremadura, Madrid). En el jurado, Antonio Rómar, por Fuentetaja Talleres de Escritura. Y sobre el escenario, Gian Pierre Codarlupo Alvarado (@librería.poema), Alicia Molinero Carrillo (@alicia.molina), Soni Rivero (@s.rivero__), Domingo Ramos Ortega (@droggh), Bruno Lastra (@brunolastra74), Rosa García Gasco (@rosaggv) y Miguel Gara (@miguegara).

El viernes 19 de septiembre llegará el turno de la zona 7 (Canarias). Y allí Ámbito Cultural Las Palmas será la sede de la semifinal con Noe Brito y Laura Valverde en el jurado, representando a Ceropoéticas. Los semifinalistas son: FranJá Gutiérrez Plasencia (@franja_gutandpla), Lidia Torres Ortiz (@lidiatowiz), Lourdes Rojas de Echevarría (@Lourdes.rojas.11), Margarita Otero Solloso (@marotsy), Teresa Gubern González (@gubernteresa), Mª Sandra Morejón Medina (@morejon_sandra) y Figu García (@figu_garcia).

En todas las sedes habrá emisión en streaming y se podrán seguir las intervenciones en las redes sociales de Ámbito Cultural y en su canal de Youtube.