Libros en la Villa Olímpica: el equipo de vela, con un serio aspirante a medalla, nos desvela sus lecturas

La vela es el deporte que más medallas olímpicas le ha reportado a España en su historia. 21 en total: 13 oros, 5 platas y 3 bronces. Además, son los más lectores de la delegación española, según el sondeo realizado por El Cultural entre las distintas federaciones que participan en los Juegos de París. Hasta seis regatistas, entre los que se encuentra la abanderada, Támara Echegoyen, accedieron a contestar a nuestras preguntas.

Florian Trittel forma junto a Diego Botín la tripulación española de 49er, el llamado skiff masculino, embarcación para dos tripulantes que vimos por primera vez en los Juegos Olímpicos de Sidney 2000. Trittel y Botín llegan a los Juegos sin haberse bajado del podio en las competiciones de este último año, por lo que son serios aspirantes al metal más codiciado. La pareja asegura que va a luchar por el oro olímpico en la regata de 49er.

Trittel, natural de Münsterlingen (Suiza), prepara sus segundos Juegos Olímpicos tras formar tripulación con Tara Pacheco, otra de las lectoras del equipo, en Nacra 17 en Tokio 2020, donde obtuvieron un Diploma Olímpico con el sexto puesto. La exigencia le deja poco tiempo para la lectura, según confiesa Trittel a El Cultural, pero le gusta mucho.

"Cuando me pongo, me ayuda a desconectar y sobre todo me deja con una sensación de satisfacción por sentir que estoy ayudando a desarrollar mi intelecto", afirma. Entre sus autores favoritos se encuentran el periodista, escritor y sociólogo canadiense Malcolm Gladwell y el novelista brasileño Paulo Coelho. Belonging, de Owen Eastwood, es el libro que leerá en los Juegos, una edición que aún no ha sido traducida al castellano.

Nacho Baltasar, el más joven del equipo, disputará sus primeros Juegos Olímpicos con solo 19 años en iQFOiL, el nuevo windsurf olímpico. Es subcampeón del mundo Sub23 y logró la medalla de bronce en la Semana Olímpica Francesa, última regata internacional de la clase antes de los Juegos de París. En este momento ocupa el segundo puesto en el ranking mundial.

El momento preferido de Baltasar para leer es cuando está en su velero de vacaciones. "Me gusta sentarme a la sombra, fresquito, y leer escuchando el mar de fondo", relata a El Cultural. Su referente es Mario Alonso Puig, un autor de autoayuda, aunque a Marsella, la subsede olímpica donde compite el equipo de vela, se ha llevado Invicto, de Marcos Vázquez, un texto de entrenamiento personal.

También en iQFOiL compite Pilar Lamadrid, que compartirá la lectura de Invicto con su compañero Baltasar, aunque para ella es la segunda vez que lo lee. Además, está enchangada a la trilogía Reina Roja de Juan Gómez-Jurado y en estos Juegos pretende devorar el segundo volumen, Loba Negra. El escritor que hizo que se enamorara de la lectura es Carlos Ruiz-Zafón, de quien asegura haberse leído cada una de sus obras. "Creo que sus novelas son perfectas para enganchar a cualquiera al mundo de la lectura. Además, la mayoría son 'libros gordos', ¡y a mí es algo que me encanta!", confiesa.

A Lamadrid le gusta leer a diario, normalmente antes de dormir y casi siempre una novela. "Durante el día, si tengo momentos libres, me gusta leer libros que requieran un poco más de concentración, me hagan pensar y reflexionar", cuenta. Por ejemplo, su última lectura ha sido el nuevo libro de la psiquiatra Marian Rojas Estapé, Recupera tu mente, reconquista tu vida, un habitual en la lista de Libros más vendidos de El Cultural. "También me gusta tener un libro más filosófico para los momentos de espera en competición", concluye.

Joaquín Blanco, que compite en ILCA 7, no se considera demasiado lector, pero el año pasado su mujer le regaló un ebook y "fue un acierto total", asegura. "Ahora he cogido buen ritmo. Suelo leer para relajarme por la noche antes de dormir y terminar de bajar pulsaciones de todo el día". Ken Follet e Isabel Allende están entre sus autores referentes, aunque hace poco le gustó mucho una novela de Lara Beli. "Supongo que me llevaré alguno de la serie policíaca de Alex Cross, de James Paterson, que ahora mismo me tienen bastante enganchado", contaba semanas antes de viajar a los Juegos.

La mencionada Tara Pacheco ha participado en los dos Juegos Olímpicos (Río 2016 y Tokio 2020) en los que, hasta estos de París, ha estado el Nacra 17, la embarcación en la que competirá junto a Andrés Barrio. Disfruta de la lectura a través de los audiolibros y le gustan las biografías de personajes relacionados con el deporte, la aventura o la economía. Es la delegación que acumula más lecturas de todas las que participan en Libros en la Villa Olímpica. Que el viento (y los libros) acompañen al equipo de vela.