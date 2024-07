Muere Ismail Kadaré, uno de los grandes escritores europeos del siglo XX

El escritor albanés Ismail Kadaré (Gjirokastra, 1936), el más célebre de su país y uno de los autores más importantes de Europa en el siglo XX, ha muerto a los 88 años de edad, según ha informado su editor, Bujar Hudhri, a la agencia AFP.

Según Associated Press, una enfermera del hospital donde fue ingresado de urgencia este lunes informó de que sufrió un paro cardiaco.

En 2009 Kadaré ganó el Premio Príncipe de Asturias de las Letras. El jurado elogió "la belleza y el hondo compromiso de su creación literaria" y que sus obras destacan por su "lenguaje cotidiano pero lleno de lirismo" con el que "expresa la pesadumbre de la conciencia". También subrayó el compromiso del autor albanés en "denunciar cualquier forma de totalitarismo".

Kadaré también ganó el Premio MAN Booker Internacional y fue un eterno candidato al Nobel de Literatura. Publicó más de 80 novelas, obras de teatro, guiones, poesía, ensayos y colecciones de cuentos traducidos a 45 idiomas.

Su último libro, publicado el año pasado, se titula Tres minutos. Sobre el misterio de la llamada de Stalin a Pasternak. En él escudriñaba los pormenores de la conversación telefónica entre el dirigente soviético y el poeta ruso en 1934.

El choque entre el totalitarismo y la libertad creativa fue, de hecho, una constante en su vida. La dictadura comunista de Albania encabezada por Hoxha dificultó su carrera literaria. No obstante, consiguió deslizar críticas políticas en sus libros mediante el uso de alegorías.

Kadaré alcanzó reconocimiento internacional con la novela El general del ejército muerto en 1963, y en 1981, su novela El palacio de los sueños, claramente antitotalitaria, fue prohibida.

En 1990 solicitó asilo en Francia, afirmando que "las dictaduras y la literatura auténtica son incompatibles", y que "un escritor es el enemigo natural de una dictadura". Un año después cayó la dictadura albanesa y en 1999 regresó a su país.

El año pasado, el presidente francés Emmanuel Macron le concedió el título de Gran Oficial de la Legión de Honor durante una visita del mandatario galo a la capital albanesa. Anteriormente, Francia también le había nombrado asociado extranjero de la Academia de Ciencias Morales y Políticas, así como Comendador de la Legión de Honor.

"El único español que entraba en la Albania de la dictadura era El Quijote", afirmó Kadaré en la ceremonia en la que se le entregó el Premio Príncipe de Asturias de las Letras, en Oviedo en octubre de 2009.

"Cuando entre mi país y España no iba ni venía nadie, un caballero solitario, despreciando las leyes del mundo, cruzaba cuantas veces se le antojaba la frontera infranqueable. Ya imaginaréis a quien me refiero: a Don Quijote", declaró el escritor. "Fue el único al que no consiguió detener aquel régimen comunista, para el que la cosa más fácil del mundo era precisamente detener, prohibir".

