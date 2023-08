¡Buenos días!

Han estado muy cerca de ganar estos poemas:

Vera

El ángel más sombrío / ondula sus delicadas manos / sobre los racimos de septiembre.

La elegancia expresiva de este poema queda patente desde su primera imagen de sutil amenaza, con ese “ángel más sombrío” al acecho; sin embargo, tenemos el contraste de esas “delicadas manos”, con una esbelta sugerencia final sensorial, con paisaje emotivo.

Hwnvi

Me he bebido todas las tormentas y en los charcos / con los huesos desnudos me he dormido / antes de ver llegar la blancura del lirio a mi memoria

Esa afirmación inicial resulta tan potente que al afirmarse en sí misma también sostiene al resto del poema. Es una vida a dentelladas de realidad, con esos “huesos dormidos” tan elocuentes. El tercer verso, de una plasticidad tan envolvente como musical.

Luz

Verdea el silencio del río / en la pálida piel de la noche que avanza. / Sus frutos ciegos palpitando en la mano del tiempo.

Poema que también se “verdea” a sí mismo en esa “pálida piel de la noche que avanza”: versos que combinan dinamismo y ensoñación, con ese cierre de hermosa extrañeza.

Pero el ganador es

ANA

El Dry Martini oscilaba entre sus dedos / largos, dorados por el sol / en aquella lluviosa tarde de tormenta.

La imagen es sencilla: ese dry martini que concentra todo el movimiento interior del poema. Su sorbo entre esos “dedos / largos” y “dorados por el sol”. La escena nos funciona como estampa que comunica desde su imagen nítida. Es una evocación de un momento de plenitud, antes del temporal. Ahí está la sublimación, en esa intensidad.

Tema de la semana: “Piscinas apagadas”. La hora de la tarde en que se apagan todas las piscinas es una luz de agosto. Comienza a anochecer y las palmeras recortan una nueva oscuridad. Hay un silencio azul en el que aún dialogan, entre sí, las últimas palabras. Escribamos de esa sensación, en tres versos y no más de 140 caracteres. De todas las piscinas que en la noche esperan su momento, el alba de la luz sobre las aguas.

