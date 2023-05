Los Pulitzer se vuelcan con la guerra de Ucrania: premio a las coberturas de Bucha, Mariúpol y a un español

Catorce meses de guerra en Ucrania han servido para demostrar que el periodismo está muy vivo, que sigue siendo un pilar imprescindible en las sociedades democráticas. Centenares de reporteros y fotoperiodistas de todo el mundo han documentado en este tiempo la destrucción y el sufrimiento provocados por un conflicto que parecía impensable en el siglo XXI, los crímenes de guerra, la reducción a escombros de ciudades enteras, los movimientos de tropas, los combates y la vida diaria en las trincheras... Y los Premios Pulitzer 2023 han querido reconocer este trabajo fundamental, valiente, necesario, para recordarnos que la libertad no está garantizada.

Los premios periodísticos más importantes han galardonado a los equipos de la agencia estadounidense Associated Press en dos categorías, Servicio Público por la cobertura del asedio a la ciudad de Mariúpol, y Fotografías de Noticias de Última Hora por sus instantáneas "únicas y urgentes", según el jurado, de los primeros compases de la tragedia ucraniana. La redacción del periódico The New York Times ha sido la ganadora en el apartado de Periodismo Internacional por sus noticias sobre la guerra y extraordinarios reportajes de investigación, sobre todo las piezas que arrojaron luz sobre la masacre perpetrada por los soldados rusos en Bucha, cerca de Kiev.

Por el premio de Servicio Público, los Pulitzer han citado el trabajo del videoperiodista Mstyslav Chernov, el fotógrafo Evgeniy Maloletka, la productora Vasilisa Stepanenko y la reportera Lori Hinnant. Durante casi tres semanas, este equipo de AP fue el único medio de comunicación internacional que pudo informar desde dentro de Mariúpol, ciudad rendida a finales de mayo de 2022, documentando duras imágenes de militares heridos, mujeres embarazadas siendo trasladadas en busca de asistencia médica y a invasores disparando contra objetivos civiles.

We just won The Pulitzer Prize in Breaking News Photography for our coverage of Ukraine. Proud to be part of this @AP team @BernatArmangue, @felipedana, @RodrigoabdAbd, @NMofty, @EvgenyMakloleta and @VadimGuirda and the great AP editors @EFM1959 and @BennySnyderAP. pic.twitter.com/LOBagQ7RDg — Emilio Morenatti (@EmilioMorenatti) May 8, 2023

Maloletka repite también en el equipo de fotógrafos al que se la ha dado del Pulitzer a Fotografías de noticias de última hora, donde se encuentra un español: Emilio Morenatti, que ya había ganado este premio en el apartado de mejor reportaje fotográfico por sus instantáneas tomadas a los ancianos en España durante la pandemia del coronavirus. El resto de compañeros que están inmortalizando la sangrienta guerra son Bernat Armangue, Felipe Dana, Nariman El-Mofty, Rodrigo Abd and Vadim Ghirda.

Entre los medios distinguidos este año figuran también otras grandes cabeceras estadounidenses como The Wall Street Journal, por un trabajo de investigación sobre conflictos de intereses en agencias federales o The Washington Post, por las informaciones de una de sus periodistas, Caroline Kitchener, sobre las restricciones al derecho al aborto. Los Angeles Times, por su parte, ganó en Noticias de Última Hora por revelar una conversación grabada en secreto entre funcionarios de la ciudad que incluía comentarios racistas. La investigación supuso la dimisión de dos de las principales autoridades locales.

Frente a los gigantes periodísticos, una web de noticias de Alabama, AL.com, ha sido premiada en la categoría de Periodismo Local por una serie de informaciones sobre cómo la Policía de la ciudad de Brookside infló sus ingresos al aumentar las multas de tráficos y las incautaciones de vehículos -galardón compartido con una periodista del diario Mississippi Today por su investigación sobre el desvío de ayudas por parte de un exgobernador para beneficiar a su familia y amigos-. También se llevó otro Pulitzer el mencionado portal por las columnas de uno de sus opinadores, Kyle Whitmire, en las que analizaba cómo la historia confederada del estado sigue afectando en la actualidad.

The Washingto Post ganó también un premio por los escritos del periodista Eli Salow sobre personas afectadas por la pandemia, las adicciones o la desigualdad, mientras que Los Angeles Times se llevó un segundo galardón, en fotografía, por un reportaje sobre una mujer de 22 años embarazada y sin hogar que vivían en una tienda de campaña en las calles de Hollywood.

En el apartado de letras, los ganadores han sido. En ficción, las novelas Demon Copperhead, de Barbara Kingsolver, y Trust, de Hernan Diaz; en Historia, Freedom’s Dominion: A Saga of White Resistance to Federal Power, de Jefferson Cowie; en Biografía, G-Man: J. Edgar Hoover and the Making of the American Century, de Beverly Gage; en Memorias o Autobiografía, Stay True, de Hua Hsu; en Poesía, Then the War: And Selected Poems, 2007-2020, de Carl Phillips; y en Ensayo, His Name is George Floyd, de Robert Samuels y Toluse Olorunnipa.

