Reiniel Pérez Ventura, un poeta de verdad: el Premio Loewe más erótico del ganador más joven

Por si el título no fuera ya suficientemente explícito, el poema inicial lo dice claro: “Tu cabeza, tu pelo […] cantan a la luz proscrita de mis manos”, de manera que es del cuerpo de la mujer de donde surge el canto, la palabra. Siendo así, la mujer, su cuerpo, viene a ser una especie de médium que dicta los versos o, como se afirma en otro momento, es ella misma ya el poema: “Mujer, texto”, correspondencia que se repite más adelante en la forma “poema, cuerpo”.

Las sílabas y el cuerpo Reiniel Pérez Ventura Premio Loewe. Visor, 2023. 46 páginas. 12 €

Con ello, y dado que el cuerpo de la mujer es cuerpo, es texto, una posible lectura afirmaría que el presupuesto que inspiraría este libro es la idea de lo poético del goce erótico y al mismo tiempo el erotismo de la escritura poética.

Este planteamiento de la señalada correspondencia es decisivo y no se queda en lo ya dicho; no es que cuerpo y poesía intercambien o compartan sus esencias, sino que cuerpo y poesía conforman una única identidad, se trata de dos nombres que son variantes de lo mismo. De ahí que el yo que habla se dirija, a lo largo de todo el libro, a un tú que es tanto lo uno como lo otro y “poesía” y “cuerpo” y todo su campo semántico están fundidos y no por una relación alegórica, sino por una metáfora extendida que ha hecho de la semejanza unidad real.

Y puede decir, dándole cuerpo a la poesía, “a veces cantabas desde la frente bajando desnuda / hasta la soledad de mis huesos”, que “ponía mis manos sobre tus senos”, que “el mundo es un laberinto del que salgo / al entrar en tu cuerpo”. Esa identidad vendría a ser un desarrollo de la que estableció Juan Ramón Jiménez en su famoso poema V de Eternidades, donde la poesía al fin “apareció desnuda toda […] poesía / desnuda mía para siempre”.

En Las sílabas y el cuerpo la desnudez se reitera hasta en 21 ocasiones, afirmando con ello la renuncia a retoricismos o clichés de escuela que la vistieran: “Todo es laberinto cuando vas vestida”. Así, los poemas son tanto palabras de amor o de expresión del deseo, ya en la ausencia, ya en el encuentro, como un discurso metapoético, una reflexión sobre lo que la poesía es para quien habla.

Y ¿qué se dice que sea la poesía? Será una transformación del lenguaje, la abolición del tiempo: “Todas las palabras afuera languidecen / pero en ti saltan al borde, / en ti el tiempo se oculta jugando”; es el consuelo de la existencia o, si se prefiere, la razón de vivir: “Tú me abres el hogar de los hallazgos”; es la posibilidad, la vía de conocimiento, ya de sí mismo, “me invitas a descubrirme”, o en un viaje de ida y vuelta “Voy hacia ti y voy hacia mí”, ya del mundo, pues es “Ojo abierto de la realidad”; la poesía regala tanto que el sujeto abandona por ella todo lo demás: “Lo dejaré todo para que nunca calles”.

La poesía es omnipresente, está latente en todo, se le llega a nombrar como “boca del universo”, a la espera del encuentro de quien sepa descubrirla, “Yo me hundo en las cosas y te encuentro”, y hacerla palabras, “yo te hago sílaba en mis manos”, porque el poeta está alerta, “Yo siempre estoy […] viéndote en todo”.

Las sílabas y el cuerpo, premio Loewe en 2022, es el primer libro publicado de Reiniel Pérez Ventura (Santa Clara, Cuba, 1999) y, como se ha puesto de relieve, es el ganador más joven en obtener tal reconocimiento; un poeta del que tan solo sabemos que es autor de otro libro, hoy inédito. En cualquier caso, leído Las sílabas y el cuerpo, no cabe duda: este joven es un poeta de verdad y este su primer libro editado, poderosa poesía.

[Lo dejaré todo] Lo dejaré todo para que nunca calles,

lo dejaré todo

y saldré por las cosas con la voz de tu orilla,

de tu piel callada;

poema, cuerpo,

para que tú crezcas lo dejaré todo,

palabra y vida, esperanza y cosecha.

Quien grita desde ti debe hacerse grito.

Quien entra a las cosas, a las malditas cosas arrodilladas,

siempre irá desnudo por el mundo. [...]

