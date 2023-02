Hola, amigos:

Podéis empezar a escribir sobre los diputados.

El ganador de la semana pasada, dedicada a las canas, ha sido…:

Prado

El psiquiatra le recomendó que se pintara canas para que los condenados a muerte moderasen sus improperios.

Lo hemos dicho miles de veces: las elipsis expanden los relatos, los fortalecen y hacen crecer con la feliz intervención del lector (si el lector no consigue ver una información nítida e inevitable en la elipsis, el autor no ha hecho bien su trabajo). Aquí, sin que se mencione su profesión, tenemos a un verdugo —¿qué otra cosa podría ser?— que acude al psiquiatra para aliviar un dolor moral que proviene no tanto del remordimiento ante las muertes que provoca, sino de los improperios que le lanzan los ajusticiados en el momento final.

El psiquiatra encuentra en las canas un rasgo de respetabilidad que podría atemperar los improperios. Y es cierto: las canas, al señalar la edad, también representan el respeto que la edad merece (cada vez menos, por desgracia). El relato remite a escenas sórdidas sobre el ajusticiamiento de unos reos que se defienden lanzando improperios al verdugo; un verdugo sensible y doliente (también en elipsis su dolor). El consejo psiquiátrico tiene un halo de hipocresía que envuelve con el mejor humor, un humor fino y negro, todo el relato. Y por eso lo premiamos.

Enhorabuena, Lucas Duncan Shewan, por el estupendo relato y por el premio.

Otros micros pudieron haber ganado:

Juanbadaya

Pasó la noche en la mazmorra sin pegar ojo. El verdugo sonrió al verlo al amanecer con el pelo completamente blanco. Otro igual, murmuró.

gpm

Tras ver pasar el tren, fue al restaurante donde su novio pensaba pedirle matrimonio. Él estaba, pero con otra. Ahora tenía el pelo blanco.

Cormac

Cuando le descubría en la ropa cabellos rubios, morenos o pelirrojos no decía nada, pero cuando encontró una cana lo llamó degenerado.

Hwnvi

Todos sus maridos tenían el pelo blanco y la cabeza muy alta, casa en París, Roma… Una vida desahogada y una delicada salud, como su padre.

Psique

Tendría que haberle hecho caso a mi mujer cuando me pidió que me tiñera las canas, pensaba mientras sacaba la cabeza sepultada por el alud.

Ishwar

A todos los varones de aquella familia les salían canas a los 12 años. Cuando el último descendiente no las tuvo, despidieron al jardinero.

JiV

Cuando le dijo que estaba embarazada, el susto terminó de blanquear totalmente su cabello: tuvo un nieto precioso.

Zeer

Descubrir su primera cana la amargó durante todo el día, por más que sus pacientes de paliativos trataran de consolarla.

DanielAlonsoM

Cuando llegó la pandemia le empezaron a salir canas al perro...

