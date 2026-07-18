Enrique Moradiellos: "La española fue una más en el ciclo de guerras civiles que asoló Europa de 1918 a 1939"

Enrique Moradiellos (Oviedo, 1961) publicó en 2016 Historia mínima de la guerra civil española. Ahora, a nueve décadas del conflicto fratricida, reedita esta obra ampliada –y con título abreviado–. Según proclama, al historiador se le debe exigir "un mínimo de ecuanimidad en la interpretación" de los hechos, "no equidistancia". Y "capacidad de entender por qué las personas obraron como obraron, con actos humanos, no diabólicos o angelicales".

Cubierta de 'La Guerra Civil Española' Catarata La Guerra Civil Española Enrique Moradiellos Libros de la Catarata, 2026

288 páginas. 21,90 €

Pregunta. Noventa años tras el estallido de la guerra, ¿qué queda por conocer?



Respuesta. Siempre quedan cosas. Los archivos son tesoros ocultos. De la Guerra Civil hay muchos, no siempre plenamente accesibles porque deben ser catalogados e inventariados. Solo del exilio, fotografías, cartas, documentación diplomática en Argentina o Bolivia sobre llegadas de inmigrantes... Incluso mirándolos con otras perspectivas te aclaran cosas.



P. Menciona las "Tres Erres" del periodo europeo de entreguerras, aplicable a la II República: Reforma, Reacción y Revolución. En 1936, la reacción unió forzosamente a reforma y revolución. ¿Cuál de estas primó en la guerra?



R. En el primer periodo, con evidencia abrumadora, la revolución. En zona republicana, hubo un proceso revolucionario de distinta intensidad que nada tiene que ver con el gobierno de 1931. El gobierno reconoce su incapacidad, falta de recursos. Hasta que en mayo de 1937 la guerra civil interna en el bando republicano se salda con una contrarrevolución, no cabe duda del predominio enorme de proyectos revolucionarios.

P. ¿Fue el conflicto español un episodio de una guerra civil europea llamada II Guerra Mundial?

R. Lo matizo mucho más: fue una más del ciclo de guerras civiles que asola el continente europeo entre 1918 y 1939. Viéndolo así rompemos la excepcionalidad de la contienda española. En ese contexto están la de Finlandia de 1918, la de Rusia de 1917-1921, la de Hungría, la de Irlanda...

»La guerra civil española no fue el único conflicto devastador brutal del continente europeo. La rusa la encubrimos a veces por la Revolución, pero fue una guerra civil con cerca del millón de muertos. En España, en febrero del 36 se votó en libertad. Ganó el Frente Popular, pero por solo 200.000 votos. Las divisiones que preceden al estallido bélico están ahí, son fuertes. Los odios y temores no surgen de la noche a la mañana.

P. Muchos ven a las milicias obreras clave para frenar el golpe, pero usted afirma que no habría sido posible sin los militares leales a la República. En feudos sindicales como Sevilla y Zaragoza, las milicias fueron aplastadas porque no hubo tropas leales.

R. Se sabe desde hace tiempo en la historiografía, pero no ha penetrado en toda la población, por clichés adquiridos no se sabe dónde. Las milicias operan después de que una parte del Ejército se enfrente a la otra. Fue el Ejército en Madrid el que aplastó a los sublevados, en Valencia, o en Cataluña, donde la Guardia Civil y la de Asalto acabaron con la sublevación.

»Donde hubo unidad de mando del Ejército, no hubo milicia que parara el golpe, porque no podía hacerlo. En Sevilla o Badajoz no aguantaron nada contra la Legión, que tiene capacidad operativa y potencia de fuego. En Guadarrama a duras penas detienen al ejército debilísimo enviado por Mola.

"El oro de Moscú fue íntegramente contabilizado. No se dilapidó, fue para pagos de armamento, material sanitario..."

P. "La Guerra Civil, entre el mito y la historia" es el primer capítulo. Como historiador, debe de ser complicado rebatir mitos asentados.

R. Sí. Como dijo Einstein, es más difícil desintegrar un mito que un átomo. El mito es una explicación consoladora, de formato maniqueo, blanco y negro. Rehúye los grises, va a los extremos. Los buenos y los malos.

P. Las autoridades franquistas retiraron un libro "por ir contra el mito del oro de Moscú, robado y dilapidado por los republicanos".

R. Un libro oficial del Banco de España en 1970, con la parte contemporánea a cargo de Juan Sardá, maestro economista. Carrero Blanco aprecia lo que hay, pero ordena la retirada, porque Sardá, como historiador, entró en archivos y miró el expediente Negrín, que prueba que el gobierno republicano utilizó el oro de Moscú en ventas al gobierno soviético para convertirlo en divisas utilizables –libra esterlina, franco francés y dólar americano– con las que pagar los suministros a la República.

El oro de Moscú fue íntegramente contabilizado. No se dilapidó, fue para pagos de armamento, material sanitario, alimenticio y, a veces, sobornos a funcionarios internacionales para que llegara a España el material prohibido por la No Intervención.

"La expresión 'guerra civil' es bastante repudiada por los bandos de una guerra. Tienden a ocultarla"

P. El franquismo no aceptó la "Guerra Civil" hasta los 60. Antes era "cruzada" o "guerra de liberación contra el marxismo".

R. Efectivamente. La historiografía nos dice que la expresión 'guerra civil' es bastante repudiada por los bandos de una guerra. Tienden a ocultarla porque implica asumir que hubo una fractura civil, y que sea fácil negar legitimidad moral al enemigo.

P. ¿Y los mitos republicanos?

R. El mito más fácil es la guerra antifascista. ¿El franquismo fue fascismo? Eso es equívoco. Fue sobre todo militar, bendecido por la Iglesia y el falangismo. Llamarlo fascista tiene tanta base como llamar comunista al otro bando porque el 60% de su aviación procedía de la URSS.

P. ¿La relación tirante con la Iglesia fue el mayor error de la República?

R. Tanto Azaña como muchos republicanos y socialistas como Negrín y Prieto dejaron escrito que el enajenamiento de la población católica fue un factor de debilitamiento del programa republicano. La dejación de responsabilidad ante la quema de conventos del 31 fue brutal. A la Iglesia se le prohibió ejercer actividades comerciales, se cerraron sus colegios... Eso no es secularizante, es anticlerical.

P. ¿Ve posible un relato común de la Guerra Civil para izquierda y derecha?

R. El historiográfico no será ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro, será historiográfico. Es un análisis de procesos históricos del pasado que atiende a lo bueno, lo malo y lo regular, como diría Hannah Arendt. En todas las guerras civiles, el número de muertos civiles es mayor que el de soldados en combate. En zona republicana hubo represión del enemigo de clase. Franco mató mucho más, naturalmente. El que gana mata el doble.