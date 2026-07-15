Tres libros para entender la herida abierta del Sáhara

Escribió José Hierro, pleno de nostalgia y desengaño, que “después de todo, todo ha sido nada,/ a pesar de que un día lo fue todo”. Sus versos, que retratan una vida vencida, son también la mejor crónica, la más cabal, del final del imperio colonial español en África. Y solo han pasado cincuenta años.

Portada de 'Aaiún', de Tomás Bárbulo. Archiletras Libros Aaiún Tomás Bárbulo Archiletras Libros, 2026

252 páginas. 22 €

Conviene recordarlo: hasta principios de 1976 el Sáhara era la 53.ª provincia española, su capital era El Aaiún, y sus habitantes eran ciudadanos españoles de pleno derecho. Hoy, con su superficie considerada por la ONU como Territorio No Autónomo pendiente de descolonización, la mayor parte del Sáhara está controlada por Marruecos, mientras que el Frente Polisario domina una pequeña franja al sur. Y todo ello ante la dejación de los políticos españoles.

Nuestros narradores, poetas, dramaturgos e historiadores, en cambio, no han olvidado esa tierra que fue española y que apenas conserva desvencijados restos de antiguos teatros, hospitales y escuelas. Coinciden ahora tres nuevos títulos que nos transportan a aquellos años convulsos en los que el Sáhara se jugaba su destino y su libertad. Se trata de dos novelas ambientadas en África: Aaiún, de Tomás Bárbulo (Archiletras Libros), y Sáhara 1975, de César Ramírez (Edhasa), y del ensayo Sáhara español (1958-1976), de Raúl José Martín Palma (Almuzara).

Portada de 'Sáhara 75', de César Ramírez. Edhasa Sáhara 75 César Ramírez Edhasa, 2026

285 páginas. 23 €

Periodista y escritor, Bárbulo (A Coruña, 1958) pasó parte de su infancia en Sidi Ifni, hasta la entrega de esta colonia a Marruecos en 1969, y su adolescencia en El Aaiún. Autor de una imprescindible Historia prohibida del Sáhara Español (Destino, 2002), aquí se descubre como un narrador de raza al desarrollar la historia de amor del capitán Bárbulo, miembro de la Unión Militar Española, con Aicha, una joven marroquí, mientras a su alrededor todo son conspiraciones. La violación de la hija de un sargento de la Legión convierte el relato en un thriller político apasionante.

Sáhara 75, del escritor ceutí César Ramírez (1969), es en cambio una novela de espías trufada con la relación amorosa que el protagonista, Andrés, mantiene con la saharaui Laila, mientras persigue a un peligroso espía marroquí y recopila toda la información posible sobre los proyectos secretos alauitas, el Frente Polisario y los mandos del ejército español que asisten a la agonía de Franco.

Portada de 'Sáhara Español', de R. J. Martín Palma Almuzara Sáhara Español (1958-1976) Raúl José Martín Palma Almuzara, 2026

312 páginas. 21,95 €

Para entender el contexto de estas novelas y conocer mejor nuestro pasado colonial africano, el historiador y físico Raúl José Martín Palma (Madrid, 1972) recorre la historia del Sáhara español desde 1958 hasta 1976, deteniéndose en la guerra de Ifni, la llegada de Hassan II al trono marroquí, la explotación de los recursos naturales, el papel del Frente Polisario y de la CIA, las primeras escaramuzas y los atentados, hasta llegar a la Marcha Verde que rematará los últimos restos del imperio colonial de España en África.