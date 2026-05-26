El historiador británico Timothy Garton Ash, Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2026

El historiador británico Timothy Garton Ash (Londres, 1955) ha sido reconocido con el Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales por "su mezcla de erudición y testimonio personal sobre momentos cruciales de la historia reciente de Europa", que "lo convierte en un pensador excepcional e inspirador", según el jurado, presidido por Emilio Lamo de Espinosa.

Su obra, dedicada al análisis profundo de la transformación de Europa y a la defensa incansable de los valores democráticos liberales, no se limita a la mera crónica de los hechos, sino que alerta "contra los peligros que amenazan a la democracia liberal, como el autoritarismo y el populismo". El acta destaca, además, su "pensamiento emancipador", que "ofrece claves ineludibles para interpretar el presente y argumentos para encarar el futuro con esperanza".

Nacido en Londres en 1955, Garton Ash se formó en la Universidad de Oxford, donde se licenció en Historia Moderna en 1977. Su carrera ha estado estrechamente ligada a esta institución, donde actualmente se desempeña como profesor de Estudios Europeos y ocupa la cátedra Isaiah Berlin en el St. Antony's College. Además, es miembro principal del Instituto Hoover en la Universidad de Stanford.

Su especialización en la historia de Europa central y del Este se corresponde con una experiencia personal. Durante sus años de investigación sobre la resistencia alemana a Hitler, Garton Ash vivió en el Berlín dividido y residió tanto en la zona occidental como en la oriental. Esta vivencia marcó el inicio de su metodología multidisciplinar, que funde la historia, la ciencia política y el periodismo, muy influido por autores como Thomas Mann.

En una entrevista que concedió a El Cultural en 2024, a las puertas de las elecciones europeas, realizó una breve retrospectiva, a propósito de la amenaza ultraderechista que se cernía sobre Europa en aquellos comicios. La democracia cristiana fue un actor clave en la construcción de la Unión Europea. Levantó un cordón sanitario frente a la extrema derecha. El problema es que ese cordón se ha ido descomponiendo".

Además, advirtió que "por primera vez desde los comienzos del siglo XIX, Europa no marca la agenda política en el mundo". Así y todo, "vivimos en la mejor Europa de todos los tiempos", aseguró.

Europeísta acérrimo y feroz detractor del Brexit, Garton Ash es reconocido por haber acuñado el concepto de "historia del presente". Sus escritos durante la década de los ochenta fueron fundamentales para que el público occidental comprendiera el desmoronamiento del bloque comunista. Colaboró activamente en publicaciones de gran prestigio como The New York Review of Books, The Times, The Independent y The Spectator.

Entre sus once volúmenes publicados, destaca especialmente The Polish Revolution: Solidarity (1983), considerada una de las obras más influyentes acerca de la oposición política en la Polonia comunista y el papel transformador del sindicato Solidaridad en toda la región. Su capacidad para narrar eventos históricos mientras estos suceden ha sido una constante en su bibliografía.

En La linterna mágica (1990), actualizada en 2025, el autor ofrece una crónica personal de las revoluciones de 1989 que presenció directamente en Varsovia, Budapest, Berlín y Praga, y supusieron el final de la URSS. Más adelante, en obras como Mundo libre (2004), extendió su análisis a los desafíos globales más contemporáneos, tratando temas como la crisis de Occidente tras el 11 de septiembre, la globalización y el ascenso del populismo.

Su bibliografía reciente continúa abordando los retos de la modernidad conectada. En Libertad de palabra (2017) el historiador propone diez principios fundamentales para la convivencia en un mundo digital y globalizado. Su libro más reciente, Europa. Una historia personal (2023), reafirma su estatus como uno de los analistas más agudos de la evolución del continente.

Se trata este de "un ambicioso libro sobre Europa que se mueve en el terreno del ensayo y, sin embargo, funciona como la crónica personal de un entusiasmo sostenido a lo largo del último medio siglo: el que su autor siente por el continente en su doble condición de ideal y territorio", según escribió el crítico Manuel Arias Maldonado en El Cultural. "El resultado es un estimulante recorrido por esa turbulenta Europa que va de la segunda posguerra mundial a la invasión rusa de Ucrania", añadió.

A lo largo de su carrera, ha sido distinguido con numerosas condecoraciones, incluyendo la Orden del Mérito en Alemania, Polonia y la República Checa, así como la Orden de San Miguel y San Jorge en el Reino Unido. Entre sus galardones previos destacan el Premio Orwell de Periodismo (2006) y el Premio Carlomagno (2017). Asimismo, es miembro de instituciones académicas de primer nivel, como la Royal Society of Literature y la Academia de Ciencias de Berlín-Brandeburgo.

Otros premiados

El galardón concedido a Garton Ash es el quinto de los ocho que se otorgan en esta 46.ª edición de los premios. En la categoría de Ciencias Sociales, se evaluaron un total de 36 candidaturas de 12 nacionalidades diferentes. La candidatura del historiador británico fue propuesta por Rosa Navarro Durán, catedrática emérita de la Universidad de Barcelona.

Hasta el momento, en 2026 también han sido premiados la cantante Patti Smith (Artes), el estudio de animación Studio Ghibli (Comunicación y Humanidades), los científicos David Klenerman, Shankar Balasubramanian y Pascal Mayer (Investigación Científica y Técnica), y la Bóveda Global de Semillas de Svalbard (Cooperación Internacional). En las próximas semanas se anunciarán los ganadores en las categorías de Deportes, Letras y Concordia.

Siguiendo la tradición, Timothy Garton Ash recibirá el galardón en una solemne ceremonia celebrada en octubre en Oviedo. El acto estará presidido por los reyes de España, acompañados por la princesa de Asturias y la infanta Sofía. El premio consiste en una escultura de Joan Miró, un diploma acreditativo, una insignia y la suma de 50.000 euros.

Garton Ash se une así a una ilustre lista de galardonados en Ciencias Sociales, que incluye nombres como Douglas Massey (2025), Michael Ignatieff (2024), Hélène Carrère d'Encausse (2023) y figuras históricas del pensamiento como Jürgen Habermas, Paul Krugman o Mary Robinson. Su inclusión en este palmarés refuerza la importancia del análisis histórico riguroso para la preservación de la libertad en el siglo XXI.