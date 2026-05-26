Timothy Garton Ash, Premio Princesa de Asturias, advierte de que "la gran amenaza de Europa es China"

El historiador, ensayista y periodista británico Timothy Garton Ash (Londres, 1955) recibió este lunes por la tarde un mail de la Fundación Princesa de Asturias. Le informaban de que su nombre estaba dentro de la terna de finalistas para ser designados con el prestigioso galardón en la categoría de Ciencias Sociales, y aprovechaban para preguntarle si lo aceptaría en caso de ser elegido. Y, de paso, si tendría a bien desplazarse en octubre a recibirlo personalmente en el Teatro Campoamor de Oviedo. A media mañana hemos conocido la noticia que nos confirma que aceptó los términos.

El flamante Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales ha comparecido en una rueda de prensa, organizada por Penguin Random House para medios españoles, apenas unas horas después del anuncio para desgranar los grandes desafíos geopolíticos que asedian Europa. A las primeras de cambio, ha lanzado una severa advertencia: "La gran amenaza de Europa es China, está catalizando la industrialización de Alemania a una velocidad pasmosa".

El influyente analista de la "historia del presente", como es conocido en el mundo de la historiografía internacional, ha radiografiado la actualidad centrándose en tres mandatarios mundiales. "Los líderes que más me preocupan son Xi Jinping, Putin y Trump", ha confesado, sin dejar de apuntar que desde Occidente no prestamos suficiente atención al presidente chino: "Hablamos demasiado de Putin y Trump".

Respecto a la situación en Rusia y el desarrollo de la guerra en Ucrania, el historiador ha apuntado que la vulnerabilidad de Vladímir Putin se está manifestando en su propio territorio. "Está asustado con los drones ucranianos. Se está reduciendo el tamaño de las manifestaciones de guerra que hace en Moscú", ha celebrado.

Sin embargo, ha advertido sobre la resiliencia de su régimen y el cambio en la naturaleza del conflicto: "Si estás preparado para asesinar a tus propios civiles, puedes mantenerte en el poder incluso si te bombardea Estados Unidos". En este sentido, considera que "la guerra no se va a decidir en el frente, sino en la retaguardia: la infraestructura, la economía, la moral de la sociedad...".

Según el autor de La linterna mágica, "en Europa deberíamos asumir que Estados Unidos no va a volver a ser como ha sido desde el punto de vista de la seguridad". Del mismo modo, no cree que "la falta de liderazgo" sea el "elemento clave" en la debilidad de Europa. "Es gracioso que los líderes políticos en Europa se quejan de la falta de liderazgo en Europa", ha ironizado.

Entre sus propuestas, está la de "implementar el informe de la economía europea". Por otro lado, "las políticas que necesitamos son europeas, pero el desafío es nacional. No solo necesitamos líderes; también pensadores, activistas y a la sociedad civil", ha alentado.

El retroceso democrático

Preguntado por la actualidad española, el historiador ha eludido valorar el caso de corrupción que presuntamente implica al expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. No sabe nada, asegura, pero celebra que expresidentes y exjefes de Estado puedan ser juzgados. "Cuando Sarkozy fue enviado a prisión, fue un día maravilloso", ha recordado. Y ha añadido: "Nadie está por encima de la ley, eso es lo que diferencia a una democracia de una dictadura".

El historiador se ha despedido subrayando la importancia del oficio periodístico. "Me he pasado diez años de vida trabajando en el tema de la libertad de expresión. Estamos perdiendo esa libre expresión que necesitamos para la democracia. Lo que vemos es una combinación fatal de polarización y de fragmentación", ha alertado, antes de enviar un mensaje de aliento a los periodistas: "Vuestra democracia os necesita".

Además, Garton Ash ha anunciado la publicación de su nuevo libro, Europa en siete capítulos y medio. Una brevísima introducción al continente más antiguo y más joven del mundo, que se publicará el 1 de octubre en Taurus. "Te cuento la historia de Europa en menos de 50.000 palabras", ha avanzado.