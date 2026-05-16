La inteligencia artificial en la Historia: de reconstruir obras de arte perdidas a revivir personajes

Miguel Zorita descubre el reverso de la época más brillante del arte y la literatura. En esta nueva sesión del ciclo de Ámbito Cultural, el historiador nos acerca a la inevitable inteligencia artificial.

El viejo sueño humano de crear inteligencia ha dado origen a máquinas de todo tipo para emular seres vivientes. Con el pasar de los siglos la IA ofrece otra oportunidad, recrear elementos del pasado con los que conocer la historia.

Pero... ¿hasta dónde se puede llegar? ¿Se podrían reconstruir obras de arte perdidas? ¿Y revivir personajes de la historia? Explorar todos esos límites será el cometido de esta jornada.

Será el miércoles 20 de mayo a las 19:30 h. en el Corte Inglés de Callao. La asistencia será presencial hasta completar el aforo y podrá seguirse por streaming a través del canal de YouTube de Ámbito Cultural.

Miguel Zorita Bayón (1985), nacido en Madrid. Licenciado en Bellas Artes, pintor, ilustrador, escritor y colaborador de distintos medios de comunicación.

Escritor y columnista en ElPlural.com, una vez por semana escribe en este diario digital una columna dedicada a anécdotas históricas "Regreso al Futuro". Tiene varios libros publicados como Curiosa Filosofía.

Como artista plástico: la pintura, la escultura y la ilustración son algunos de los campos en los que trabaja continuamente. A esto le podemos sumar su desempeño como dibujante arqueológico en el yacimiento de Caraca (Driebes, Guadalajara).