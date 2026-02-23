El reverso de la Historia: los bufones

La próxima sesión de El reverso de la historia, con Miguel Zorita, nos invita a descubrir un territorio tan cómico como revelador: los bufones. Personajes que, bajo la máscara del humor, ocuparon un lugar privilegiado en las cortes y en la vida pública, capaces de cuestionar el poder sin perder la cabeza… casi siempre.

Pocas figuras históricas guardan tantos secretos como los bufones de la corte. Aparentemente fueron el "hazmerreír" de los poderosos, pero también hombres y mujeres de su más estrecha confianza. ¿Qué sabemos de ellos? ¿En qué conspiraciones participaron? ¿Y cómo acabaron estos grandes olvidados de la historia? Serán algunas de las cuestiones que se aborden en esta jornada.

La cita es este miércoles 25 de febrero a las 19:30 h. La asistencia será presencial hasta completar el aforo con emisión en streaming a través del canal de YouTube de Ámbito Cultural.

Miguel Zorita Bayón (Madrid, 1985), es licenciado en Bellas Artes, pintor, ilustrador, escritor y colaborador de distintos medios de comunicación. Escritor y columnista en ElPlural.com: una vez por semana escribe en este diario digital una columna dedicada a anécdotas históricas. Tiene varios libros publicados entre los que destaca Curiosa Filosofía.

Como creador de contenido, además de su blog, conferencias y participaciones en TV y documentales, tiene su propio canal de YouTube: Zorituras, donde crea contenido sobre técnicas pictóricas históricas y rutas por Madrid como la serie documental Conocer Madrid.

Por otro lado, la pintura, la escultura y la ilustración son algunos de los campos en los que trabaja continuamente. A esto le podemos sumar su desempeño como dibujante arqueológico en el yacimiento de Caraca (Driebes, Guadalajara).