Franco en el primer noticiero emitido del No-Do, en 1942

Todos los archivos del No-Do podrán verse gratis en 4K: ya están disponibles los 200 primeros

La plataforma pública PLATFO acogerá todos los episodios digitalizados del noticiario franquista. Ya están disponibles los de los años 1943 y 1944.

F. D. Quijano
El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha anunciado hoy que los archivos del NO-DO están siendo digitalizados y serán de consulta pública en PLATFO, la plataforma de contenidos audiovisuales, pública y gratuita, del Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales (ICAA) del Ministerio de Cultura.

En esta primera fase se han digitalizado en 4K más de 49.000 minutos de contenido, aproximadamente el 40% del fondo.

Desde hoy ya pueden consultarse en PLATFO los noticiarios de los años 1943 y 1944, cerca de 200 títulos, con buscador avanzado, acompañados de un texto con contenido detallado y ficha histórica. PLATFO irá incorporando los noticiarios de años posteriores según avance el proceso de digitalización de los mismos.

Parte del contenido de la caja de Miralles sobre los GAL.

Se trata del primer gran proyecto de digitalización del NO-DO, el noticiero creado en 1942, cuya primera emisión se realizó en 1943 y cuya proyección fue obligatoria en todos los cines de España hasta 1975.

Este anuncio se ha realizado en el marco de la inauguración de la exposición NO-DO. El mundo de ayer. Imagen y propaganda del franquismo, organizada por la Filmoteca Española.

Franco con sus nietas en una imagen del No-Do no emitida que sacó a la luz la serie documental 'Los archivos secretos del No-Do'

A punto de cumplirse 45 años desde su desaparición, la exposición revisita uno de los archivos audiovisuales más importantes del siglo XX en España: un fondo esencial tanto por su valor documental como por su papel en la construcción de la memoria colectiva.

Además, recientemente TVE emitió Los archivos secretos del No-Do, una serie documental que muestra por primera vez contenidos del noticiero que nunca se llegaron a emitir, como un reportaje en el que se ve a Franco en el yate Azor junto a su familia en una jornada de pesca de atunes. Este programa acaba de recibir el Premio a Mejor Investigación Audiovisual de los Premios FlixOlé-URJC.