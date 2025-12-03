Todos los archivos del No-Do podrán verse gratis en 4K: ya están disponibles los 200 primeros

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha anunciado hoy que los archivos del NO-DO están siendo digitalizados y serán de consulta pública en PLATFO, la plataforma de contenidos audiovisuales, pública y gratuita, del Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales (ICAA) del Ministerio de Cultura.

En esta primera fase se han digitalizado en 4K más de 49.000 minutos de contenido, aproximadamente el 40% del fondo.

Desde hoy ya pueden consultarse en PLATFO los noticiarios de los años 1943 y 1944, cerca de 200 títulos, con buscador avanzado, acompañados de un texto con contenido detallado y ficha histórica. PLATFO irá incorporando los noticiarios de años posteriores según avance el proceso de digitalización de los mismos.

Se trata del primer gran proyecto de digitalización del NO-DO, el noticiero creado en 1942, cuya primera emisión se realizó en 1943 y cuya proyección fue obligatoria en todos los cines de España hasta 1975.

Este anuncio se ha realizado en el marco de la inauguración de la exposición NO-DO. El mundo de ayer. Imagen y propaganda del franquismo, organizada por la Filmoteca Española.

Franco con sus nietas en una imagen del No-Do no emitida que sacó a la luz la serie documental 'Los archivos secretos del No-Do'

A punto de cumplirse 45 años desde su desaparición, la exposición revisita uno de los archivos audiovisuales más importantes del siglo XX en España: un fondo esencial tanto por su valor documental como por su papel en la construcción de la memoria colectiva.

Además, recientemente TVE emitió Los archivos secretos del No-Do, una serie documental que muestra por primera vez contenidos del noticiero que nunca se llegaron a emitir, como un reportaje en el que se ve a Franco en el yate Azor junto a su familia en una jornada de pesca de atunes. Este programa acaba de recibir el Premio a Mejor Investigación Audiovisual de los Premios FlixOlé-URJC.