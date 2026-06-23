Pepe Viyuela: "'El Quijote' tiene el humor y el idealismo necesarios para moverse por este mundo convulso"

¿Qué libro tiene entre manos?

Golondrinas, de Bernardo Atxaga.

¿Cuál es el libro que más le ha 'autoayudado'?

Siempre que tengo que hablar de mi libro de cabecera hablo de El Quijote, tiene todas las dosis de humor y de idealismo que necesito para moverme en un mundo convulso.

Si no hubiera podido ser actor, ¿qué hubiera querido ser?

Me hubiera gustado ser médico.

¿Qué significa para usted recoger en Almagro el Premio Corral de Comedias?

El Corral de Comedias de Almagro es uno de esos espacios donde la sociedad del barroco vivió con intensidad el fenómeno teatral y lo sigue siendo hoy en día. La continuidad en el tiempo, su carácter histórico y, a la vez, actual lo convierten en referente. Ni en mis mejores sueños me han concedido algo así.

No solo estará en Almagro para ser agasajado. También representará A quién contaré yo mis quejas. ¿Con qué materiales está tejido este concierto-recital?

Precisamente con los de la tradición y la actualidad. Los romances y canciones elegidas muestran lo poco que hemos cambiado en lo esencial a lo largo de los siglos. Y compartir escenario con Rosa León es uno de los regalos más bonitos que me ha ofrecido mi vida profesional.

¿Cuál es la mayor queja que tiene Pepe Viyuela hoy?

Que la palabra se utilice como arma arrojadiza en vez de como herramienta para el diálogo y el encuentro.

¿Y la mayor queja en materia cultural?

Que tengamos que seguir haciendo hincapié en la importancia de la cultura.

¿Qué es lo más valioso del legado de nuestro Siglo de Oro?

Nos muestra que constantemente estamos pasando por lo mismo, que cometemos los mismos errores y que, aunque eso nos pudiera servir para aprender, no paramos de tropezar. La historia es un reloj de arena: cuando acaba un ciclo comienza otro. Vivimos en un eterno retorno.

Un acontecimiento histórico que le habría gustado vivir in situ. ¿Por qué?

Me hubiera gustado vivir en la Grecia Clásica, haber conocido a Sócrates, a Platón, a Aristóteles… aquel momento en que se fraguaba la sustancia del pensamiento posterior.

Un disco/canción que se ponga en bucle estos días.

Suelo escuchar siempre música antigua, no solo estos días.

¿Cuál es la serie que ha devorado más rápido? ¿Diría, por cierto, que es la mejor que ha visto? ¿O es otra?

Últimamente he visto Yo adicto. No sé si es la que he devorado más rápido, ni si es la mejor, pero me ha parecido muy buena, comprometida y muy bien interpretada.

¿En qué película se quedaría a vivir y en cuál no aguantaría ni un minuto?

Me quedaría a vivir en La vida de Brian y escaparía de Raza.

¿Ha experimentado alguna vez síndrome de Stendhal?

Lamentablemente creo que mi sensibilidad no es tan exquisita como la suya. No, nunca.

No se muerda la lengua, díganos algo que ya no soporte del mundillo cultural.

La impostura, el divismo, la parafernalia, la superficialidad, el marketing… todo aquello que nos aleja de lo esencial, que es precisamente acercarnos a los otros.

Una obra sobrevalorada.

No me siento capaz de juzgar algo así. Hay obras que a algunos nos parecen maravillosas y a otros les repugnan. Lo interesante es poder debatir sobre ello sin prejuzgar.

Un placer cultural culpable.

Ningún placer cultural debe hacernos sentir culpables.

¿Cuál es la última exposición a la que ha ido?

Voy recurrentemente al Museo del Prado. Es un auténtico refugio para el espíritu.

¿La inteligencia artificial matará la creación artística?

Espero que no. A la IA le falta la emoción y el “duende”. Aunque tendremos que emplearnos a fondo para que la tecnología no sustituya a los creadores.

España es un país…

Efectivamente, España es un país.