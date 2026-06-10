¿Catarsis nacional, 'españolada'... o algo más?': 'El gato montés' de Penella llega al Teatro de la Zarzuela

Importante acontecimiento lírico se anuncia en el Teatro de la Zarzuela de Madrid a lo largo del mes de junio (quince funciones entre el 10 y el 28): El gato montés de Manuel Penella.

Una pieza sobre la que decía el también compositor zarzuelero Reveriano Soutullo: "Penella demuestra en esta ópera que se dedicó a estudiar a aquellos maestros que mejor podían encuadrar en su temperamento españolísimo. Prescinde siempre —y este es su mayor timbre de gloria— de influencias extranjeras y en la musa genuinamente española busca la orientación de sus cadencias rítmicas y de su orquestación brillante y coloreada. Las notas retozonas y alegres de Barbieri, el alma castiza y popular de Chueca, la técnica sabia y la coloración orquestal de Chapí y la relevancia melódica de Caballero influyeron de manera decisiva en la orientación estética de Penella".

Muy interesantes y reveladoras nos parecen las acotaciones musicales de Justo Romero en el momento de la reposición sevillana de 1992, trasladada al año siguiente al Teatro de la Zarzuela de Madrid para las representaciones que de la obra, con otra producción, tuvieron lugar en aquellas fechas. En ellas quedaba claro que la ópera no presenta la típica distribución clásica entre recitativos y arias, "ya que el desarrollo musical se encuentra en la propia exigencia dramática y se suceden así recitativos accompagnati por la orquesta. reducida en la mayor parte de los casos […]. Cuando falta inspiración netamente andalucista se recurre a lo modal".

Son aspectos en los que ha profundizado José Miguel Pérez-Sierra (1981), director musical de las funciones, y que van a suponer una nueva visión de la obra, en este caso servida por el sutil, pensador y poético regista alemán Christof Loy (Essen, 1962).

El maestro, actual titular del teatro, opina que Penella recibe importantes influencias de compositores españoles como Barbieri, Chueca, Chapí o Caballero, cada uno en su estilo, pero también recoge aspectos, estilemas y maneras de la música foránea: "verismo, impresionismo e incluso toques del Este (de Rajmáninov, por ejemplo). Claro que con el filtro netamente español, Y, por supuesto, del folclore patrio".

Y hay que destacar el melodismo, el empleo de la armonía y la capacidad de crear colores y ambientes al estilo de un Puccini o especialmente de un Bizet. Es muy interesante, como nos recuerda Pérez-Sierra, en la senda verista, a propósito de la Carmen del francés, que en ella los personajes eran máscaras, o sea "personajes inventados y que Penella quería en El gato montés personajes reales, algo que logra plenamente en una ópera de estructura impecable con una escritura vocal realmente difícil. Son roles duros, pero es un placer cantarlos si se dispone de una buena técnica".

No es nada fácil servir escénicamente a día de hoy un tema como el de esta ópera, en el que hay gitanos, toreros, bandidos (como el propio Juanillo), y que recoge modos y costumbres de una época y una geografía determinadas.

“El 'Gato montés' es una ópera de estructura impecable con una escritura vocal realmente difícil” Pérez-Sierra

Loy sabe siempre leer entre líneas y nos dice que no tiene ningún problema en diferenciar entre el contexto histórico y los elementos universales y atemporales de una historia o de una acción dramática. "Lo mismo me sucede con El gato montés. Y en ese sentido permanezco fiel a mi estilo: aquello que es necesario para representar esta historia de outsiders trágicos recibe una traducción poético-realista, pero todo ello sirve únicamente para acercarnos más a los seres humanos sobre el escenario".

El director de escena no comparte la idea defendida por muchos de que estemos ante lo que se ha definido como "españolada", pues considera que El gato montés es una obra "que profundiza de manera extraordinaria en el análisis de las estructuras sociales, ejemplificadas en la figura marginal de la gitana Soleá. Con su amor por dos hombres, encarna a una joven fuera de la norma".

Y añade: "Cuando las voces críticas se pronuncian de manera superficial sobre las imágenes machistas en obras como esta pasan por alto la sutileza crítica con la que están dibujadas las dos figuras masculinas. Juanillo aparece retratado como un animal herido que se ha retirado a las montañas, y la música más triste, atravesada por la sublimación del sufrimiento de un perseguido y enamorado, le pertenece a él. Rafael, por su parte, representa otra variante del héroe trágico: celebrado públicamente, pero lleno de dudas sobre si es amado por su fama o por su posición social".

Nos dice Loy que no hace falta actualizar la obra, "porque los temas del amor y la muerte, así como las desigualdades sociales, son omnipresentes". Y remata entusiasmado y gustoso de su labor: "Cuando, como yo, se convive durante años con una obra en la fase de preparación, muchas cosas terminan encajando casi por sí solas en mi imaginación. Y espero que logremos crear una velada con un efecto catártico, tal y como lo pretendía Manuel Penella".

Se anuncia para estas representaciones, y como es lógico, un muy amplio reparto encabezado en sus papeles principales por los barítonos líricos David Oller, movedizo y flexible (triunfador en el montaje del propio Loy de El barberillo de Lavapiés, que se pondrá la próxima temporada en la Zarzuela), Borja Quiza, amplio y definitorio (Juanillo), las sopranos Mané Galoyan (armenia), sutil y de finos colores, y Miren Urbieta-Vega, lírica plena, bien asentada (Soleá), así como los tenores Rodrigo Garull, mexicano/ alemán, de amplio estuche, algo pálido tímbricamente, que ha colaborado en otras ocasiones con Christof Loy, y Rafael Humberto Rojas, también mexicano, de más claros emisión y timbre.