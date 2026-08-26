Dolly Parton, la diva que empoderó a una generación: de madrina de Miley Cyrus a maestra 'country' de Beyoncé

Para toda una generación, Dolly Parton, fallecida a los 80 años por un cáncer, siempre será la tía de Miley Cyrus. En 2006, la gigante del country apareció en la serie de la cantante, Hannah Montana, interpretando a la "tía Dolly", madrina de Cyrus tanto en la pantalla como en la vida real, aunque no compartían lazos de sangre.

Juntas han actuado en numerosas ocasiones, cantando tanto las inolvidables canciones de Parton (Jolene, I Will Always Love You) como las de Cyrus en su etapa más madura (Wrecking Ball).

"Estoy muy orgullosa de ser tu hada madrina. Cuando me tuviste en tu show me ayudaste con mi carrera, me presentaste a toda una nueva generación de fans jóvenes", le agradeció Parton en la celebración de su ochenta cumpleaños, en enero de este año. "Tu escribiste el manual de como mantenerse joven", le respondió Cyrus.

Generosa y todoterreno, la cantante de Tennessee inspiró y colaboró hasta el final con toda una nueva generación de cantautoras a las que enseñó una manera de cantar y una forma empoderada de sobrevivir en la industria. Miley Cyrus no fue la única jovencita que encontró en Parton una referente y una amiga.

En 2025, Parton colaboró con Sabrina Carpenter cantando a dueto Please Please Please, una de las canciones más famosas de su álbum Short n' Sweet (2024), con el que se ha convertido en una de las nuevas princesas pop. Ambas compartían, además de cabellera rubia platino, un sentido del humor tan afilado como dulce.

“Atesoraré nuestras risas y conversaciones, y guardaré tu sabiduría, tu visión alegre de la vida y tu perfecto sentido del humor para los días difíciles. Nunca habrá otra como tú, y qué afortunados somos de haber experimentado tu magia única, así como tu voz, tus canciones y tu corazón inigualables. Tu luz será algo que el mundo buscará eternamente para encontrar de nuevo. Siempre te amaré”, escribió Carpenter en sus redes sociales al enterarse de la muerte de la cantante.

Para Taylor Swift, reina del pop que comenzó su carrera en el country, "un mundo sin Dolly no parece posible, real ni correcto". La cantante emitió un comunicado a la revista People despidiéndose de Parton, de la que se consideraba admiradora. "Estoy profundamente agradecida por ella. Por las melodías y letras que escribió, capaces de derretir hasta los corazones más fríos. Por la cuerda floja que recorrió, permitiendo que niñas como yo creciéramos soñando con unirnos también al circo".

"El barómetro; la estrella polar", eso es lo que fue la cantante country para Beyoncé, a la que Parton ayudó a cruzar las fronteras del género con su bendición. Beyoncé y Dolly Parton mantuvieron una relación de admiración mutua que culminó en 2024, cuando Parton participó en el álbum Cowboy Carter.

La leyenda del country cedió los derechos para que Beyoncé reinterpretara su clásico Jolene y grabó una introducción hablada para el tema, además de aparecer en el interludio Dolly P, donde llama cariñosamente a la texana "Miss Honey B".

Antes del álbum, Parton ya había expresado su deseo de colaborar con Beyoncé y reveló que habían intercambiado mensajes durante años y que tanto Beyoncé como su madre, Tina Knowles, eran fans suyas.

"Audaz y brillante. Talentosa y tenaz. Nos enseñaste tantas lecciones sobre cómo ser uno mismo de forma única. Te estoy agradecida por tu arte, tu corazón, tu generosidad, tu sentido del humor y tu espíritu emprendedor. Es un honor para mí haber tenido el privilegio de trabajar contigo...Eres un ángel que ha hecho de este mundo un lugar más feliz gracias a tu arte lleno de alegría", se despidió Beyoncé de Parton.

Shania Twain, la reina del pop-country de los 90, también se despidió de su "mentora" y "héroe musical de toda la vida". En un tributo publicado en Instagram junto a un vídeo de su dúo de 2003 en The Oprah Winfrey Show, donde interpretaron Coat of Many Colors, Twain escribió: "Dolly era luz pura enviada desde el cielo. Mi mentora se ha ido. Mi maestra de composición y heroína de gracia y humildad. Hay un vacío en mi corazón, pero la alegría de solo pensar en su sonrisa seguirá llenándome de inspiración mientras viva".

La canadiense, que ya había homenajeado a Parton en los Kennedy Center Honors de 2006, recordó aquel momento como "un sueño cumplido": "¿Qué más puedo decir sino que es mi heroína, musical y personal, de todos los tiempos? Una persona hermosa por dentro y por fuera, y la persona que siempre quise ser cuando creciera".

Esa misma huella es la que reconocen las nuevas voces del country contemporáneo: Lainey Wilson y Kacey Musgraves.

Wilson compartió escenario con Parton en 2024 cantando I Will Always Love You y desde entonces tenía el placer de llamarla "amiga". Wilson había elogiado a Parton no solo como artista, sino también como figura empresarial y pionera del sector. "La forma en que ha seguido abriéndose camino… Es una mujer de negocios increíble".

Musgraves, que ha citado repetidamente a Parton, junto a Loretta Lynn, como una de sus "dos mayores influencias", no solo por su imagen icónica, sino "por la sustancia que infundían en sus canciones".

"¿Cómo no ha influido en mi vida y carrera?", se preguntaba Musgraves en la gala MusiCares Person of the Year de 2019. "No me tomo a la ligera que ellas abrieron el camino para mí. Crecí cantando todas sus canciones. Están grabadas en mi cerebro. Es muy importante para mí". Tras la muerte de Parton, Musgraves fue una de las primeras en reaccionar: "Dolly. Esto duele muchísimo. El mundo se siente mucho menos brillante de repente".