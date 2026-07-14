Fatboy Slim, 40 años de fiesta: "La mayor habilidad de un DJ debe ser la comunicación con el público"

Portada del libro 'Esto no acaba... hasta que Fatboy cante', varios retratos de Fatboy Slim y, al fondo, uno de sus conciertos multitudinarios. Foto: Dan Reid. Diseño. F. D. Q.

"Praise You", "Right Here, Right Now", "The Rockafeller Skank", "Weapon of Choice"... Casi todo el mundo ha oído (y bailado) alguna vez alguna canción de Fatboy Slim, alias de Norman Cook (Bromley, Kent, Reino Unido, 1963).

Su amor por el eclecticismo le llevó a mezclar punk, funk, soul, pop, house y breakbeats de hip hop en la coctelera, dando origen al big beat, género de música electrónica del que fue pionero junto a The Chemical Brothers y The Prodigy en los noventa.

De todos ellos, él es sin duda el que tiene un concepto más festivo y buenrollero de la música y el que ha convertido el arte del sampleo en su herramienta principal.

Cook acaba de lanzar su primer libro autobiográfico, Esto no acaba... hasta que Fatboy cante (publicado en España por la editorial Banizu Nizuke), donde repasa no solo sus 40 años como Fatboy Slim, sino también sus otros proyectos musicales.

No todo el mundo sabe que, tras formar parte de algunas bandas amateur durante la adolescencia, su carrera musical profesional comenzó en los años 80 como bajista de The Housemartins, y después tuvo otros proyectos —colectivos y en solitario como DJ— como Beats International, Freak Power y Pizzaman.

Su amplio abanico de intereses y experiencias musicales anteriores cristalizarían en Fatboy Slim, alias inspirado en los antiguos cantantes de blues obesos que irónicamente se añadían un "Slim" ("delgado") tras su nombre. Un oxímoron que nació como broma y que podría traducirse como "Chicogordo Delgado".

Su segundo álbum, You’ve Come a Long Way, Baby (1998), que contiene sus temas más conocidos, lo convirtió en uno de los DJ más famosos del mundo.

El inolvidable videoclip de "Weapon of Choice", de su siguiente disco, con Christopher Walken bailando en un hotel y dirigido por Spike Jonze (Cómo ser John Malkovich, Her), rompió un récord al ganar seis MTV Video Music Awards en 2001.

En todos estos años ha actuado por todo el mundo. Son legendarias sus actuaciones en la playa de Brighton para decenas de miles de personas. En 2002 acudieron 250.000 personas y fue una absoluta locura, con la ciudad completamente colapsada.

Después de actuar en la última edición del Coachella, Fatboy Slim está estos días en España, donde ha actuado en múltiples ocasiones, sobre todo en Ibiza. Tras su paso por el Vida Festival, este martes 14 de julio actúa en el Icónica Fest de Sevilla, en la emblemática plaza de España. Justo antes estará firmando ejemplares de su libro.

Su actuación coincide con la semifinal del mundial de fútbol de España contra Francia, por lo que la organización ha reajustado el plan para proyectar el partido en el recinto y que, a partir de las 23:00 h, Fatboy Slim ponga la banda sonora, con suerte, al paso de la selección a la final.

Pregunta. ¿Cómo ha planteado su actuación en Sevilla?

Respuesta. Será en un lugar muy hermoso y, con suerte, el clima de la noche será espléndido. Siempre conecto con el público español, no sé si será por todos mis años en Ibiza o mis actuaciones en Barcelona y Madrid. En Sevilla no he estado tanto, pero seguramente será una noche mágica. Nos perderemos en la música, las luces intermitentes y la euforia colectiva.

P. En sus directos suele tocar Satisfaction Skank, una mezcla de su tema Rockafeller Skank con el Satisfaction de los Rolling Stones, pero no ha conseguido el permiso para publicarlo hasta ahora, 27 años después. ¿Cómo es que se lo han dado ahora?

R. Ya lo dábamos por imposible. Nos rendimos hace unos 15 años. Se lo habíamos pedido y su equipo de gestión simplemente dijo que no. De hecho, Mick Jagger me dijo una vez que le gustaba la versión y me preguntó por qué no la había publicado. Yo dije: "Tu management dijo que no". Y él dijo: "Oh, vale. Si el management dice que no es que no". Ahora, después de tantos años, son ellos los que vinieron a nosotros y nos dijeron que deberíamos publicarlo. Estoy muy agradecido. Lo único malo es que era mi arma secreta y ahora todo el mundo la tiene a su disposición.

P. Ha publicado su primer libro para celebrar 40 años de Fatboy Slim. ¿Cómo ha sido la experiencia de echar la vista atrás?

Doble página del libro 'Esto no acaba... hasta que Fatboy cante', de Fatboy Slim Banizu Nizuke

R. Ha sido una experiencia muy placentera, pero también fue bastante alarmante cuánto había olvidado. Tuve que revisar todos mis viejos folletos y pósteres, eso activó muchos recuerdos que había perdido. También tuve que buscar mucho en Google para recordar lo que había hecho. No soy el tipo de persona que mira hacia atrás, siempre estoy haciendo algo y esperando lo siguiente. Así que fue bastante hermoso mirar atrás por primera vez, ver lo bueno y lo malo, admitir los errores... Estoy muy contento de que el libro se haya traducido al español.

P. Ha tenido muchos proyectos musicales desde que era casi un niño. Es bastante impresionante.

R. Esa fue una de las razones por las que fue agradable contar esa historia, especialmente para los más jóvenes. Los mayores dicen: "Oh, sí, había olvidado que eras Pizza Man", mientras que para los niños más jóvenes es como: "¿Quién diablos es Pizza Man?". Nunca me había planteado escribir unas memorias, porque no creo que mi vida sea lo suficientemente interesante, pero al presentarlo así, con tantas fotos y elementos visuales, pensé que valía la pena hacerlo.

P. Usted es uno de los pioneros del género big beat, que mezcla muchos géneros con mucha energía. ¿Crees que esa mezcla es lo que lo hace tan divertido de bailar y disfrutar?

R. Bueno, la idea era que debía ser divertido. Consistía en tomar el espíritu independiente del punk rock, pero sin la ira ni la violencia, y tomar los breakbeats del hip hop, pero no el rollo de gánster, eso de "te voy a meter un tiro". Era como tomar las mejores partes de toda la música que he amado: crecí escuchando a los Beatles, luego fui un punk rocker, luego me gustaron el hip-hop y el funk, y luego me gustó la música house. Y fue como tomar las mejores partes de todas ellas y juntarlas todas. Y sí, fue muy divertido. Se sentía muy positivo. Y la idea era hacer música que te hiciera bailar y te hiciera sonreír, pero que también fuera un poco desafiante, ya sabes, un poco diferente.

P. En el libro habla de su amistad con The Chemical Brothers. ¿Siguen siendo amigos cercanos?

R. Sí, fui DJ en la boda de Ed [Simons] hace un par de meses, y él pinchó en mi fiesta de 60.º cumpleaños hace dos años.

P. En 2002 hizo una fiesta gratuita en la playa de Brighton, Big Beach Boutique, que se convirtió en un evento legendario, con 250.000 asistentes y la ciudad completamente colapsada. ¿Cómo empezó todo?

R. Empezó un año antes con el críquet. Un canal de televisión llamado Channel 4 había comprado los derechos para emitir partidos en espacios públicos en una pantalla gigante. Lo proyectaron en la playa de Brighton y pensaron en hacer una fiesta tras el partido, y me llamaron a mí. Vinieron 45.000 personas, así que pensamos en hacerlo de nuevo el año siguiente y nuestras previsiones se desbordaron, apareció un cuarto de millón de personas.

P. Este año celebrará la séptima edición del evento con cuatro días consecutivos. ¿Cómo es una de esas fiestas?

R. Ya no tiene el mismo desenfreno que tuvo la grande, lo cual es bueno porque podemos garantizar la seguridad de la gente. Baños, aparcamiento, todas las cosas que no teníamos entonces. Aquella vez se paralizó la ciudad, no podías conducir ni aparcar en ningún lado, ni comprar alcohol. Y definitivamente no podías ir al baño, tenías que hacerlo en la calle. Ahora recibimos a 10.000 personas por noche y es seguro. Este año hago cuatro noches, lo cual es encantador porque Brighton es mi hogar y este espectáculo consolida mi relación con la ciudad que amo.

Fatboy Slim durante una actuación multitudinaria. Dan Reid

P. He leído en su libro que fue compañero de colegio del Primer Ministro, Keir Starmer. Qué curioso. ¿Eran amigos?

R. No seguimos en contacto hasta que nos vimos en la televisión. Antes de que fuera Primer Ministro, recuerdo ver su nombre cuando era Director de la Fiscalía Pública y pensé: no puede haber dos personas con ese nombre. ¡Dios mío, es él! Estuvimos en la misma clase durante 5 años hasta que dejamos el colegio. Él dijo que estaba muy sorprendido de verme aparecer en Top of the Pops y yo estaba realmente sorprendido de verlo aparecer en el número 10 de Downing Street.

P. ¿Cuál cree que es la principal cualidad que debe tener un DJ?

R. Habilidades de comunicación. Ser capaz de comunicarse con el público, no solo sentarse allí diciendo "soy muy inteligente, soy muy guapo". Se trata de hacer una fiesta juntos. Tú y yo, veamos cuál es nuestro terreno común, qué canciones nos gustan a ambos y cuánta diversión podemos tener.

P. En un punto del libro dice que sus primeros sets eran eclécticos y despreocupados. ¿Cree que son dos buenos adjetivos para describir todo lo que hace en la música?

R. Son una idea encantadora, pero es difícil mantener eso. Cuando empecé, pinchaba para 200 personas y era fácil ser ecléctico. Frente a 250.000 personas no puedes ir en tantas direcciones diferentes. Tienes que ceñirte a lo que sabes que funcionará. No puedes ser despreocupado toda tu vida, hay responsabilidades.

P. La creación de vídeos musicales ha sido muy importante en su carrera, recuerdo verlos en la MTV una y otra vez. ¿Echa de menos aquella era dorada de los videoclips?

R. No, porque creo que tenemos una era dorada equivalente en las redes sociales. Muchos virales son tan ingeniosos como lo que intentábamos hacer entonces. Con el vídeo de Praise You, Spike Jonze quería hacer algo que no estuviera pulido, que fuera barato y divertido. Eso es lo que la gente hace ahora en TikTok. No lo extraño porque ahora la gente lo hace todos los días sin necesidad de un gran presupuesto.

P. ¿Qué piensa sobre la IA generativa para hacer música o vídeos?

R. Es una buena herramienta en las manos adecuadas. La uso para vídeo, pero no para música todavía. Mi conciencia y mi moral todavía están preocupadas por usarla para la música. Además, todo se basa en la inteligencia y muchos de mis mayores éxitos han sido las cosas poco inteligentes que hice, como el video de Praise You. Cuando inventen la "desinteligencia artificial", entonces me preocuparé.

P. En el libro dice que se siente más europeo que inglés. ¿Le gustaría que el Reino Unido se reincorporara a la Unión Europea?

R. Absolutamente. Cien por cien. Odio esa parte de Inglaterra que es xenófoba y racista y que dice "somos ingleses, no nos gustan los extranjeros". Realmente me disgusta esa actitud y estaría más orgulloso de llamarme europeo que inglés.