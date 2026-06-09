Niña Polaca, Lila Downs y Xoel López celebran la Semana de la Música

Ámbito Cultural se suma a la celebración de la Semana de la Música 2026 con un especial del ciclo "Así Nacen las Canciones" en el que el crítico musical de El País y la Cadena Ser, Fernando Neira, conversará con artistas de diferentes géneros y estilos.

Una fiesta de la música que tendrá lugar los días 15, 17 y 18 de junio en la sala de Ámbito Cultural Callao, en Madrid.

La programación se abre con Niña Polaca, una de las bandas más potentes del momento, en pleno crecimiento y con nuevo disco recién lanzado. Le sigue la inconfundible Lila Downs, referente de la música latinoamericana. Y se cierra con Xoel López, figura clave de la escena independiente actual.

La asistencia a las tres citas será presencial hasta completar aforo y podrá seguirse por streaming a través del canal de Ámbito Cultural en YouTube.

El lunes 15 de junio, Niña Polaca estrena para los asistentes el ciclo su nuevo álbum: ¿Dónde está la ONU cuando más la necesitas? Será a las 19:30 h. en la sala de Ámbito Cultural Callao y en el canal de YouTube.

El quinteto nace en 2018 cuando el cantante y compositor Álvaro Surma (Surma) y el bajista y también compositor Alberto Rojo (Beto) se conocen siendo vecinos del mismo edificio en la calle de La Palma, en pleno corazón del barrio de Malasaña (Madrid).

Juntando los conocimientos musicales y de grabación de Beto, con la fuerza vocal y el inconfundible estilo de Surma, dan vida al proyecto tras incorporar a Kobbe, otro compositor y, a la postre, batería al grupo.

Después de un viaje grupal por carretera a Polonia, se deciden llamar Niña Polaca, nombre junto al que llegan los primeros conciertos en septiembre de ese mismo año y la incorporación de la cuarta integrante del grupo: Sandra (guitarra de Ginebras), que abandona la banda en 2022.

Con canciones pop que picotean del garaje y que son como pasear por el Madrid de los 80's, se define una banda de indie rock en castellano que ensaya en un pequeño sótano secreto en el corazón de La Latina y que comenzó su andadura por el mítico circuito de pequeñas salas de Madrid, escuchando a su público cada vez más cantar sus canciones a pleno pulmón.

Debutaron en 2020 con De la línea diez al sol, una recopilación de canciones que sirvió como sabroso (y picante) entrante para el que fue el primer plato: Asumiré la muerte de Mufasa salió en 2021, al que le siguió Que adoren tus huesos (2023).

Ahora, lanzan ¿Dónde está la ONU cuando más la necesitas?, doce temas que se unen bajo un concepto tan arrollador como íntimo y cotidiano.

El miércoles 17 de junio, la cantante, compositora, productora, actriz y antropóloga mexicana Lila Downs visita el ciclo "Así Nacen las Canciones" (también en streaming).

La "Reina Mixteca" acaba de sacar Cambias mi mundo, un sencillo junto a la rapera Snow Tha Product que no solo adelanta su próximo disco homónimo, sino que también marca un punto de inflexión en su trayectoria.

Nacida en 1968 en Tlaxiaco, Oaxaca, estado al sur de México y ganadora de un Grammy y varios Latin Grammy, sus primeros éxitos musicales llegaron junto a las bandas Los Cadetes de Yodoyuxi, un grupo de percusión, y La Trova Serrana, alcanzando una creciente popularidad entre el público latino de EE.UU. con sus canciones sobre la comunidad zapoteca y sus valores culturales.

Reconocida por rescatar los sonidos de su tierra, la música y el mensaje de Lila Downs han llegado ya al gran público gracias a la consecución del Premio al Mejor disco de Folk en los Grammy's Latino con su disco One Blood (Una sangre) (2004) y a su actuación en Frida (2002), película sobre la vida de la pintora mexicana Frida Kahlo protagonizada por Salma Hayek.

La artista estará en la sala de Ámbito Cultural a las 19:30 h en conversación con Fernando Neira, con quien compartirá el origen de sus canciones y, por supuesto, las tocará en directo.

Xoel López pone el broche final a esta Semana de la Música con su nuevo álbum, Oniria popular (2026), un trabajo tan inesperado como personal, nacido casi de forma orgánica y profundamente conectado con su universo creativo.

Con más de veinte años de trayectoria, el joven que cantaba en inglés en la coruñesa Elephant Band, pasando por la ya mítica y exitosa Deluxe, hoy es uno de los grandes nombres de la escena independiente.

Reconocido como Mejor Artista Nacional en los Premios de la Música Independiente de 2013, siguiendo su discografía podemos reconstruir su periplo: viajes, descubrimientos, encuentros, nostalgias e influencias musicales.

En los 38 Premios Goya (2024) fue nominado en la categoría de Mejor Canción Original por Eco, compuesta para la película Amigos hasta la muerte de Javier Veiga. Además, en la XVI edición de los Premios de la Música Independiente se alzó con el premio a Mejor Álbum Pop por Caldo Espírito.

La cita será el jueves 18 de junio a las 19:30 h. Además de asistencia presencial hasta completar el aforo, habrá emisión en streaming en el canal de YouTube de Ámbito Cultural.