Paul McCartney sigue en forma a los 80 años: un nuevo disco para reencontrarse con Lennon y Harrison

Paul McCartney (Liverpool, 1942) sigue en forma. Lo demuestra componiendo a sus 83 años, sobre el escenario —en conciertos como el de Madrid en 2024— y atento a lo que se cuece en una industria (es un “swiftie” declarado) que ya no le pertenece del todo, pero que sigue sabiendo muy bien cómo manejar.

El ex Beatle ha presentado su nuevo álbum, The Boys of Dungeon Lane, que se lanzará el 29 de mayo, a través de un directo de TikTok, donde respondió a las preguntas de sus fans. McCartney recordó que nunca aprendió a leer partituras ni a estudiar música de forma académica; bromeó con que, de no haber sido Beatle, habría sido profesor de inglés; y se mostró abierto a las plataformas de streaming, de las que es usuario: "Es otra forma de sacar tu música. No me importa cómo llegue la gente a ella, sino que llegue".

McCartney no es ni tan bohemio como su amigo Ringo Starr—que aparece en el disco en un entrañable dueto— ni tan gruñón como Bob Dylan y Van Morrison, pero tienen algo en común: a los veteranos les viene bien echar la vista atrás. Le ocurrió a Morrison con la joya Remembering Now (2024), donde volvía a su Belfast natal, y lo logra McCartney en este nuevo álbum, donde regresa a las calles de Liverpool.

Dungeon Lane era el camino que llevaba a la costa en Speke, el barrio de esta ciudad a orillas del río Mersey donde el músico pasó su infancia. Este nuevo disco, el primero en seis años, es un viaje nostálgico pero vitalista a su ciudad antes de la 'Beatlemanía', con la mirada puesta en su familia y sus compañeros de banda.

Por sus letras se cuelan una posguerra dura pero feliz, recuerdos con sus padres, a los que les agradece su resiliencia, y las primeras aventuras con George Harrison, John Lennon y Ringo, mucho antes de que el cuarteto pasase a ser uno solo: los Beatles.

Las canciones dedicadas a Harrison (Down South) y Lennon (Days We Left Behind) son las más emocionantes. McCartney rememora las excursiones a la montaña con Harrison, fallecido a principios de los años 2000: haciendo autoestop, hablando de guitarras y rock'n'roll, temas de los que nunca se cansaron. "Fue una gran manera de conocernos antes de que aprendiéramos Twist and Shout”, canta el músico.

A Lennon, su gran compañero de composición, le dedica una balada que recuerda el día y el lugar en que se conocieron y escribieron sus primeros éxitos: "Nos encontramos en Forthlin Road / y escribimos un código secreto / para no ser jamás revelado / me mantengo fiel a lo que dije / la promesa que hice / nunca será rota".

En una entrevista reciente, junto al actor Paul Mescal —que será quien lo protagonice en el biopic sobre el cuarteto que dirige Sam Mendes—, McCartney habló de cómo se siente ahora respecto a su relación con John Lennon: "En este disco, incluso podría pensar en él, como si todavía estuviéramos componiendo juntos. Escribo algo y me pregunto: '¿Qué es esto? ¿Está bien?'. A veces me salgo con la mía, y a veces él dice: 'No, es una mierda'. Pero su espíritu sigue en mí, y me alegro de ello. Y el de George también".

A ambos los traen de vuelta Ringo y Paul en el entusiasta dueto Home To Us, donde los dos últimos Beatles supervivientes cantan juntos sobre aquel Liverpool previo a que la ciudad se convirtiera en un templo (y un parque de atracciones) dedicado a ellos.

"El lugar donde solíamos vivir, podrías decir que no era gran cosa / Pero para nosotros era nuestro hogar / Y se te podría perdonar si pensaras que era un sitio duro / No había tiempo para quejarse porque eso era todo lo que conocíamos / El mundo a nuestro alrededor no era seguro, el lugar se estaba cayendo a pedazos pero esa era mi casa".

Cierra el disco con dos canciones sobre su familia, Salesman Saint y Mamma Gets By, donde McCartney cuenta la historia de sus padres, un vendedor y una "santa", transportándonos a un Liverpool todavía más gris, en plena Segunda Guerra Mundial. "No podían más, pero tenían que seguir adelante", canta en un estribillo más blusero. Les agradece las oportunidades y todo el esfuerzo que hicieron para que nunca le faltase nada.

Un disco ecléctico, producido por Andrew Watt, más memorable por sus baladas pop que por sus incursiones rockeras (Come Inside, Mountain Top), pero donde se percibe el deseo genuino de McCartney por bucear en sus recuerdos; un valioso testimonio de una época pasada desde la mirada de uno de los hombres que la marcaron.