Muere el legendario compositor Eddie Palmieri, gran innovador de la música latina, a los 88 años

El pianista y compositor de origen puertorriqueño Eddie Palmieri, uno de los artistas más innovadores de la música latina, ha muerto este miércoles a los 88 años de edad.

Nacido el 15 de diciembre de 1936 en Nueva York, de padres puertorriqueños, Palmieri se interesó por la música desde muy pequeño y soñó con ser timbalero como su ídolo Tito Puente, pero acabó dedicándose al piano.

El veterano músico afirmó en una entrevista con la agencia Efe en 2023 que cada vez que tocaba su inseparable piano se transportaba a "un mundo único, que es el mundo de la música, para poner a la gente a gozar y bailar".

Durante la década de 1950, Palmieri incursionó en la música tropical en orquestas como la de Johnny Seguí, Vicentico Valdés y Tito Rodríguez y, posteriormente, formó su Conjunto La Perfecta.

Jazz y ritmos afrocaribeños

Esta banda presentaba una primera línea melódica poco convencional de trombones, en lugar de las trompetas que sobresalían con más frecuencia en las orquestas latinas, lo que ayudó a consolidar un sonido innovador que mezcló el jazz estadounidense con ritmos afrocaribeños.

Junto al trombonista Barry Rogers y el cantante Ismael Quintana publicó su primer disco en 1962, La Perfecta, el nombre de la banda, que se separó en 1968.

Con el piano, Palmieri interpretó ritmos de origen cubano como el son montuno, el guaguancó y el mambo, con el objetivo, según dijo a Efe en la entrevista mencionada, de "excitar al público" a bailar.

"Eso es un don que me han dado para yo presentarlo y echarlo pa' lante, para el estudiante que quiere estudiar nuestro género, que es precioso, y estudiar mis discos, que tienen los mejores músicos y percusionistas, porque eso fue lo que empecé con La Perfecta", explicó el legendario pianista.

Según su biografía en la Fundación Nacional para la Cultura Popular, como amante confeso del jazz, Palmieri se distinguió desde entonces por la experimentación.

Lo que traigo es sabroso, del cual se derivó su primer éxito Muñeca y Vámonos Pa'l Monte, el cual incluía en su elenco musical a su hermano Charlie Palmieri como organista invitado, fueron algunos de sus álbumes publicados en los siguientes años.

En 1971, grabó en suelo boricua el álbum Eddie Palmieri & Friends in Concert, Live at the University of Puerto Rico, considerado por muchos seguidores de la música afroantillana como una joya de la discografía salsera.

Premios Grammy

Palmieri compuso en 1974, junto al cantante Lalo Rodríguez The Sun Of Latin Music, que se convirtió en la primera producción latina en ganar un Grammy.

En la década de 1980, ganó dos nuevos Grammy por los discos Palo Pa' Rumba y Solito, y continuó en los siguientes años incursionando en la salsa y el jazz.

El maestro presentó en 1987 al público salsero en la producción Llegó La India vía Eddie Palmieri a la vocalista La India, quien hoy lamentó en un comunicado su fallecimiento.

"Hoy se apaga una de las luminarias más grandes de nuestra música. Su legado es inmenso y su influencia en mi vida artística es eterna", expresó la cantante.

Con la llegada del siglo XXI, Palmieri lanzó el disco Masterpiece, junto a su ídolo de infancia Tito Puente, una obra musical que fue reconocida con un Latin Grammy en la categoría de Mejor Álbum de Salsa o Música Tropical Latina.

El pasado enero, el pianista anunció que por motivos de salud no podría asistir al concierto en homenaje a su legado en Puerto Rico, pero animó al público a asistir al mismo porque lo realizaba su orquesta a modo de "última voluntad".