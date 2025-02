Muere Roberta Flack, icono del soul y R&B y célebre por su tema 'Killing Me Softly With His Song', a los 88 años

La cantante estadounidense, Roberta Flack, icono del soul y R&B y célebre por su tema Killing Me Softly With His Song, ha muerto este lunes a los 88 años, según ha informado su representante a través de un comunicado.

Aunque no se señalan las causas de su fallecimiento, la artista fue diagnosticada en 2022 con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad degenerativa del sistema nervioso que causa pérdida del control muscular y que, en su caso, le hacía imposible volver a cantar.

La cantante estuvo en el número 1 de lo más escuchado en la revista Billboard con sus temas Feel Like Makin' Love, The First Time Ever I Saw Your Face y Killing Me Softly With His Song. Los álbumes que recibían su nombre de estas dos últimas canciones también hicieron que la cantante fuera la primera en lograr el Grammy al Mejor álbum en dos años consecutivos (1973 y 1974 respectivamente).

