Guns N' Roses regresa a España en junio de 2025 con un único concierto en Barcelona

La mítica banda de rock and roll Guns N' Roses ha anunciado este lunes su regreso a los escenarios con una gran gira europea y por Oriente Medio que pasará también por España, donde ofrecerá un único concierto el 9 de junio de 2025 en el Estadio Olímpico Lluís Companys de Barcelona.

La banda formada por Axl Rose (voz, piano), Duff McKagan (bajo) y Slash (guitarra solista) volverá a España dos años después de sus conciertos en Madrid y Vigo en junio de 2023.



La formación estadounidense arrancará esta gira de 24 fechas el 23 de mayo en Riad (Arabia Saudita), país en el que actuará por primera vez, al igual que en Georgia, Lituania y Luxemburgo, según ha informado la productora Live Nation.

Cartel de la gira de Guns N'Roses 2025.

Íconos de la cultura popular, su álbum emblemático de 1987, Appetite For Destruction, certificado como disco de diamante, se destaca como “el álbum debut más vendido en la historia de Estados Unidos” y “el undécimo álbum más vendido en EE. UU. de todos los tiempos.” Su gira Not In This Lifetime… (2016-2019) es la “cuarta gira de conciertos más taquillera de todos los tiempos.”

En 1991, Guns N’ Roses sacudió al mundo con el impacto doble de Use Your Illusion I y Use Your Illusion II logrando los dos primeros puestos en el Billboard 200 en su lanzamiento. Con ventas totales de 100 millones de unidades hasta ahora, su catálogo también incluye G N’ R Lies, The Spaghetti Incident?, Greatest Hits y Chinese Democracy.

Además, son una de las bandas de rock más reproducidas en plataformas digitales, con un promedio de 24 millones de oyentes mensuales en Spotify. Tras la reunión del siglo, encabezaron Coachella y vendieron más de 5 millones de entradas en la gira Not In This Lifetime... Tour.