Nos saltamos un álbum y pasamos a Red, publicado en 2012. Aquí ya no todo es de color de rosa. La cantante habla sus primeras rupturas: pasa de la primera realmente dolorosa y difícil de aceptar (All too well, una canción de 10 minutos de duración que interpreta al piano) a otras que dan más pereza que otra cosa (We're never ever getting back together).