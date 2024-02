Así ha sido la 'troleada' de Estopa a sus seguidores para anunciar el lanzamiento de su nuevo disco 'Estopía'

El grupo español Estopa ya tiene listo nuevo disco, Estopía. Un lanzamiento muy especial para los de Cornellà, porque con él celebran sus 25 años en la música. Hasta ayer, todo estaba yendo según lo previsto, pero, parece, que en las últimas 48 horas a los hermanos Muñoz se les ha complicado el plan, o no.

Cronología de un suceso: Hace unos días, con la euforia de haber terminado de grabar su nuevo single, David y José subieron a la red social X un vídeo de fiesta en un bar, junto a unos mariachis. ¿El problema? De fondo sonaba su nueva canción, todavía inédita, La Ranchera.

Se apresuraron a eliminar el post, con muy buen humor, pero la popular cuenta @Cabronazi ya se lo había descargado y contestó a su "Jjjj borro borro!! 😂🤷🏻‍♂️" con "Ya es tarde...". Sin mucho problema los Estopa le dejaron como respuesta un sencillo "Ke cabrón".

Y llega el troleo

El día 6 anunciaron, publicando, una vez más, el famoso vídeo de la filtración acompañado de "Lo de ayer aceleró los acontecimientos..." la publicación, el 8 de febrero, de la canción en cuestión, La Ranchera.

Y, aquí, saltó la polémica. La imagen que el grupo utilizó para acompañar el lanzamiento de la canción está creada por IA (las siglas en inglés de inteligencia artificial). Los comentarios de indignación no tardaron en empezar a brotar. Algo que todavía fue peor cuando, Estopa contestó (un post que ahora está eliminado).

Estopa en X

Respuestas de todo tipo para los hermanos, desde la de @Nixarim, aclarándoles las diferencias entre la IA y el Photoshop: "Las IA generativas cogen el trabajo ajeno sin respetar los derechos de autor, y lo mutilan para generar las imágenes como la que estáis usando". Y, abriendo el debate entre lo que es y no es la IA.

Sustituir el trabajo de profesionales por trabajos creados por IA es un tema sensible, como ha quedado reflejado en la cantidad de seguidores del grupo que se han sentido decepcionados por esta decisión de los catalanes. @davizlopez, refleja el sentir de muchos otros usuarios en su comentario: "No, joder, vosotros no, va… Que lo de las IAs es muy malo, que sois artistas, ¿necesitáis ahorraros dos duros? ¿vosotros? Me duele el alma".

O, en la misma línea, el de @a2msobrelsuelo, que asegura: "Es de cutres que no quieren gastarse dinero en pagar un artista. Se esperaba más de gente que siempre ha defendido ser clase trabajadora, que usar una herramienta que roba del trabajo de otros". @JeroPastorArt les afea el gesto: "Y así es como se tira por la borda años de cariño por un público entregado. Al final sois todos iguales…", y @MissLunn_ les muestra su dolor: "Como haya sido con ia, me dolerá más es pecho que cuando me dejó mi ex".

La sorpresa

Hoy, en un nuevo post, Estopa ha publicado la que será la portada de su nuevo disco, Estopía, en la que las letras ía del nombre aparecen en un color azul, diferenciándose de Estop que están en un tono gris, en lo que parece ser un juego que significa 'Stop IA' (Estop+IA).

Hola a tod@s. Aki os dejamos la portada de #Estopia dibujada con todo su corazón por nuestro ilustrador de toda vida, el maestro Jandi, después de 4 meses de trabajo. Esperamos ke os guste 😅

Ya podéis reservarlo akí https://t.co/W4NwhZGCzr

Bienvenidos al jardín de las… pic.twitter.com/HKXnCuhGXj — Estopa (@estopaoficial) February 9, 2024

¿Un troleo en toda regla a sus seguidores o una nueva presentación acelerada al hilo de lo sucedido con su portada del día anterior? Hay opiniones de todo tipo.

Los Muñoz han acompañado el post con tres comentarios de disculpa, lo que ha despistado sobre la posibilidad de que estuviese todo pensado para crear polémica y hacer viral el lanzamiento de Estopía.

estopa 2

Con todas las cartas sobre la mesa, algunos de los usuarios de X especulan con que todo haya sido planificado por los Muñoz para trolear a sus seguidores. @xqTTs: "Estoy leyendo que todo era una estrategia de marketing para trolear a la gente. Virales se han hecho, desde luego, pero si tienes que pedir perdón y borrar tweets no sé yo si les estaba saliendo bien la jugada. Mejor que hablen mal de ti a que no hablen, dirán algunos".

Lo que sí han conseguido es que, de nuevo, sus seguidores se rindieran ante la jugada, como @crmirete: "Es un pasote de portada, tan real y tan extraña, cada vez os superáis más, aunque Jandi es un avanzado para su época porque no necesita IA para crear arte que parece IA, es otro IE y ya lo demostró con Allenrok".

O mensajes de defensa como el de @CabanyadeHagrid: "Es una maravilla, ya lo tengo reservado en vinilo. Y para quiénes ayer os metieron caña, que quede claro que la portada del disco está hecha a mano por Jandi y Jandi es una persona, no una IA, por si alguien no lo sabe" postea.

Como siempre, quedan los escépticos, @KGarriguesArt: "Yo lo siento en el alma pero… Tiene pinta de que esta portada también es IA con retoques. Que no creo que sea culpa de Estopa, creo que el diseñador se la ha colado fuertísimo, pero".

El 2024 de los Estopa

Un arranque de año movidito para los Estopa, comenzaron 2024 recibiendo la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes por parte del Ministerio de Cultura. Mañana, siguiendo con el éxito, subirán al escenario de la 38 edición de los Premios Goya en Valladolid para, estamos seguros, el deleite de los asistentes.

