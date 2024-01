Nace la Academia de la Música de España, que creará unos premios, un museo y un salón de la fama

"Hoy es un día grande para la música", ha dicho el director de orquesta Luis Cobos este miércoles en la presentación de la Academia de la Música de España, una asociación sin ánimo de lucro que nace con la intención de "reunir, en torno a ella, a todos los profesionales de la música y estimular y proclamar la excelencia, la solidaridad, el talento, el trabajo y el esfuerzo, como valores propios e intrínsecos de la comunidad musical".

Entre sus vocales figuran conocidas estrellas del pop como Alejandro Sanz, Pablo Alborán, Luz Casal, Manuel Carrasco, Pasión Vega (presente en el acto) y Rosana. También están los presidentes españoles de las grandes majors discográficas: Narcís Rebollo (Universal), J. María Barbat (Sony) y Guillermo González (Warner), así como Charlie Sánchez, veterano productor, expresidente de Warner y fundador de la discográfica Metales Preciosos.

Luis Cobos preside la nueva academia (abreviada como Acamus), cargo que suma a los que ya desempeña como presidente de las entidades de gestión de derechos de autor AIE (Sociedad de Artistas Intérpretes o Ejecutantes de España) y FILAIE (Federación Iberoamericana de Artistas Intérpretes y Ejecutantes). Completan esta junta directiva "provisional, porque alguien tenía que iniciar la academia", Antonio Onetti (guionista, escritor y presidente de SGAE) como secretario y Antonio Guisasola (presidente de AGEDI), como tesorero.

Luis Cobos, director de orquesta y presidente de la Academia de la Música de España, este miércoles durante el acto de presentación de la asociación. Foto: Pablo Llorente

La asociación nace después de "dos años de trabajo silencioso", ha explicado Cobos. La idea partió del promotor Pino Sagliocco, presidente de Live Nation en España. "Durante la pandemia recibía llamadas de miedo de profesionales que no sabían cuándo iban a volver a trabajar, que no sabían cómo iban a pagar el colegio de sus hijos o la hipoteca de sus casas", ha explicado Sagliocco durante el acto. "Somos una industria muy importante pero no tenemos voz. Sentí que estábamos desamparados, y la culpa es nuestra porque nunca hemos estado unidos".

Cobos ha definido la academia, que por ahora cuenta con unos 500 miembros, como una "casa común" para todos los profesionales de la música: artistas, autores, editores, productores, ingenieros de sonido, mánagers, promotores, directores de festivales y un largo etcétera de oficios relacionados. "Queremos ser una voz clara y rotunda para que se valore y respete el sector musical", ha dicho el director de orquesta, porque "una sociedad que protege más los objetos que las ideas está enferma".

Entre los objetivos de la academia está la organización de unos premios anuales para reconocer el talento en las diversas disciplinas relacionadas con la música. La primera edición tendrá lugar este mismo 2024, según ha avanzado el presidente.

Foto de familia del acto de presentación de la Academia de la Música de España, este miércoles en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Foto: Pablo Llorente

El productor Charlie Sánchez ha opinado que el sector de la música en España lleva "todo el siglo XXI atravesando situaciones difíciles, idas y venidas. Hemos estado más centrados en sobrevivir. En 2018 y 2019 parecía que la cosa iba bien pero llegó la pandemia y volvimos a la casilla de salida". También ha destacado que la nueva asociación pretende ser "una academia de peronas, no de organizaciones".

Sánchez también ha revelado que uno de los objetivos de la Academia de la Música de España es crear un museo de la música. "Es una falta gravísima y es el momento de subsanarla". Dentro de ese museo se creará además un salón de la fama para honrar a los profesionales con una reconocida trayectoria.

También se pretende crear un campus de la música para acercar a los profesionales del sector al mundo de los estudiantes y los docentes, así como un fondo asistencial que ayude a profesionales que se encuentren en situaciones límite de extrema necesidad.

Asimismo, entre sus actividades tendrá la organización de conferencias, seminarios, certámenes y concursos, programas educativos y la realización de estudios propios sobre la situación del sector.

Actuación de Virginia Alves y Toño de Miguel en la presentación de la Academia de la Música de España. Foto: Pablo Llorente

El acto de presentación de la asociación se ha celebrado en el Teatro Fernando de Rojas del Círculo de Bellas Artes de Madrid. Lo ha presentado el periodista y presentador de informativos Diego Losada (que ha mostrado sus dotes a la guitarra eléctrica) y ha contado con actuaciones musicales (entre ellas, la de Tomasito acompañado a la guitarra por Toni di Geraldo y Jerónimo Maya al cajón) y discursos en los que varios miembros de la academia han celebrado su nacimiento y resumido sus objetivos.

También se han proyectado vídeos en los que destacados músicos y cantantes han mostrado su apoyo a la academia y han animado a que todos los profesionales de la música se afilien a ella. Entre los mensajes estaban los de Ariel Rot, Antonio Carmona, Miguel Ríos, Ana Belén, Raphael, Vicente Amigo, Ainhoa Arteta, Lucrecia, Diego El Cigala, José Mercé, Jorge Pardo, Mikel Izal, Ramoncín, Zenet, María Toledo o Soledad Giménez.

La nueva Academia de la Música afirma que "no se crea para invadir competencias ni desplazar a las organizaciones existentes", sino para "aglutinarlos, ayudarles y ser una herramienta de apoyo y colaboración".

La Academia de la Música de España, en cierta medida, recoge el testigo de la antigua Academia de las Artes y las Ciencias de la Música, que fue creada por la SGAE y AIE en 2001. Durante once años, esa Academia organizó los Premios de la Música y organizó y colaboró en campañas y actos en pro de la música y sus profesionales. "Por razones judiciales y sociales acaecidas en 2011", señala la nueva academia en alusión a la tormenta desatada por el 'caso SGAE', "la antigua Academia estuvo inactiva durante diez años, y en 2021, nace y se funda la nueva Academia de la Música de España, para ser la cara amable y excelente de los músicos, de todos los artistas, y de la industria musical y sus componentes, como individuos y no como miembros de asociaciones y entidades".

Además, añaden que "AIE y SGAE, en esta nueva etapa, han renunciado a patrimonializar esta nueva Academia de la Música, con la intención de que ésta sea una entidad más abierta y participativa". No obstante, AIE, SGAE y AGEDI forman parte de la junta directiva a través de sus presidentes. Las tres entidades, además, financian la nueva Academia de la Música de España.

Por otra parte, Paco López, vocal de la academia y mánager de músicos, ha reconocido el papel de la Federación de la Música de España (Esmúsica), que aglutina a las principales asociaciones del sector. Su fundación, opina, "fue un primer paso", mientras que la creación de la Academia de la Música de España es "un paso más en la toma de conciencia y en reconocernos como colectivo".

Sigue los temas que te interesan