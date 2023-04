Muere Lasse Wellander, legendario guitarrista del grupo ABBA, a los 70 años

Lasse Wellander, guitarrista del grupo sueco ABBA, ha fallecido a los 70 años a causa de un cáncer, según ha confirmado la propia banda de pop a través de un comunicado publicado en las redes sociales. El músico se unió a ABBA en 1974, participó en varias giras y tocó en 24 canciones, incluyendo algunos éxitos como Knowing Me, Knowing You, Take a Chance on Me y Voulez-Vous.

"Con una tristeza indescriptible tenemos que anunciar que nuestro querido Lasse se ha quedado dormido", reza el anuncio de la banda. "Lasse enfermó hace poco de lo que resultó ser un cáncer que se había extendido y falleció a primera hora del Viernes Santo, rodeado de sus seres queridos. Fuiste un músico increíble y humilde como pocos, pero sobre todo fuiste un maravilloso esposo, padre, hermano, tío y abuelo. Amable, seguro, afectuoso y cariñoso… y mucho más, que no se puede describir con palabras. Un centro en nuestras vidas, y es increíble que ahora tengamos que vivir sin ti".

Lasse, según ha resumido la banda fundada por Agnetha Faltskog, Anni-Frid Lyngstad, Björn Ulvaeus y Benny Andersson, era un guitarrista "extraordinario" que contribuyó a concebir su popular música. Los acordes de Wellander también sonaron en la adaptación cinematográfica de 2008 del musical Mamma Mia!, así como en su secuela. Más recientemente, participó en el álbum de regreso de la banda, Voyage, que se lanzó en 2021 y fue nominado a un Grammy.

El guitarrista comenzó a tocar cuando era joven, a principios de los años sesenta, y en bandas locales en su ciudad natal de Nora, en Suecia. Más tarde se unió a un grupo de Örebro llamado Blues Quality. Cuando esa banda se separó, los miembros restantes se convirtieron en el núcleo de Nature, que fue la banda de acompañamiento en la gira de verano del artista Ted Gärdestad en 1973, 1974 y 1976. Así fue como Lasse conoció a Björn y Benny.

Su primera sesión ABBA fue en octubre de 1974 cuando se grabaron Intermezzo No.1 y Crazy World. Lasse pronto se convirtió en el guitarrista principal de los álbumes de ABBA y estuvo de gira con ellos en 1975, 1977, 1979 y 1980. Continuó trabajando con Björn y Benny en el período posterior a ABBA. Apareció en el álbum conceptual Chess, los dos álbumes Gemini o el disco Shapes de Josefin Nilsson de 1993. Lasse también tocó en los álbumes de Agnetha Fältskog Wrap Your Arms Around (1983) y My Coloring Book (2004).

En cuanto a su carrera en solitario, Lasse publicó siete álbumes, dos de los cuales ingresaron en las listas de los 40 mejores álbumes a mediados de la década de 1980. En 1992, tuvo un gran éxito en la radio con su versión instrumental de la canción de Chess Anthem. En 2005, recibió el Premio Conmemorativo Albin Hagström de la Real Academia Sueca de Música y, en 2018, el prestigioso premio especial Studioräven Award de la Unión de Músicos Suecos por su trabajo como músico de sesión. Desde 2017, Lasse había vuelto a grabar y producir nueva música bajo su propio nombre.

