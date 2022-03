Jota, de Los Planetas: “Lorca es un referente mítico y cercano a la vez”

¿Qué libro tiene entre manos?

Varios. La Divina Comedia, de Dante, El maestro Juan Martínez que estaba allí, de Chaves Nogales, y Días como aquellos, de Alfonso Alegre Heitzmann.

¿Qué le hace abandonar la lectura de un libro?

Que no me guste.

¿Con qué personaje le gustaría tomar un café mañana?

¿De ficción? Con Spiderman.

¿Recuerda el primer libro que leyó?

Uno de los Episodios nacionales de Pérez Galdós, no recuerdo cuál, no me gustó, me obligaron a leerlo en el colegio.

¿Cómo le gusta leer, cuáles son sus hábitos de lectura?

En casa tumbado en el sofá o en la terraza.

Cuéntenos una experiencia cultural que cambió su manera de ver el mundo.

La primera vez que vi en el cine La guerra de las galaxias y el primer Festival de Benicasim, son dos.

¿Qué le empujó a hacer una canción a partir de El manantial de Lorca?

El poema me fascinó desde que lo leí hace unos años. Es muy musical y enseguida pensé en adaptarlo. Me dejaron en shock la determinación del poeta por cumplir su misión a cualquier coste y lo profético y metafórico que representa en su vida y su muerte escribiéndolo tan joven.

Casi siempre incorpora una canción larga en todos sus discos. ¿Es el formato que mejor le permite sacar a relucir una dimensión espiritual, profética incluso?

Bueno, me permite desarrollar conceptos más complejos que en una canción de pop clásica de tres minutos.

Para un granadino dedicado a la creación artística como usted Lorca es…

Un referente mítico y cercano a la vez.

También homenajean a otro granadino inmenso: Carlos Cano. ¿Qué es lo que más admira de él?

Que continuó la tradición lorquiana, es de los primeros que lo hizo.

Les ha salido un disco muy desnudo de instrumentación. ¿Es algo deliberado?

Sí, buscábamos la urgencia porque empezamos grabando las canciones pegados a la actualidad. La dificultad de quedar con los confinamientos nos condujo también a hacer cosas más minimalistas.

Granada sigue transfundiendo música a toda España. ¿Cuál es la clave del inagotable éxito musical de su ciudad?

Precisamente toda esa corriente cultural crítica que no acaba de ser aplastada ni asesinando a los que la producen.

Este es su décimo disco en casi 30 años de carrera. Son números que incitan al balance.

Pues sí. Diez discos en 30 años dan una media de uno cada tres, aparte de otros proyectos. Quizá es el momento de mirar atrás y hacer alguna recopilación y pararnos a pensar qué camino tomar a partir de ahora. Todo ha sido mejor de lo que pudimos soñar.

¿Le importa la crítica, le sirve de algo?

Sí, creo que es muy importante, me sirve para comprender mejor una obra, para descubrir aspectos que no había percibido y para entender mejor tendencias artísticas y culturales.

¿Cuál es la última exposición que ha visitado?

Prefiero ir a conciertos de rock and roll.

¿Qué obra teatral le ha impactado últimamente?

Las performances de El Niño de Elche.

¿Qué película ha visto más veces?

No llevo una cuenta de eso, posiblemente El séptimo sello de Bergman.

¿Se ha enganchado a alguna serie?

No. De joven estaba enganchado a las series de cómics de Marvel: La patrulla-X, Spiderman, Los 4 fantásticos…

¿Le gusta España? Denos sus razones.

Sí, sobre todo Andalucía, me siento orgulloso de haberme formado en una cultura tan poderosa e influyente.

Una idea para mejorar la situación cultural del país.

Devolver todos los medios de comunicación y de producción a sus legítimos propietarios, todos nosotros.

