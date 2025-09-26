Un juez desestima el caso por terrorismo contra Kneecap por mostrar una bandera de Hezbolá en un concierto

Un juez desestimó este viernes el caso por terrorismo contra Liam Óg Ó Hannaidh, integrante del grupo de rap irlandés Kneecap, acusado de exhibir una bandera de la organización Hezbolá, considerada una organización terrorista por el Reino Unido desde marzo de 2019, durante un concierto en Londres.

El argumento para desestimar el caso y no enviar a juicio al músico fue que hubo un "error técnico" en la forma en que se presentó el cargo en su contra.

El músico de 27 años, que actúa bajo el nombre artístico de Mo Chara, fue acusado por la Policía Metropolitana de Londres el pasado 21 de mayo de un delito de terrorismo por supuestamente haber mostrado una bandera en apoyo a Hezbolá durante una actuación del grupo el 21 de noviembre de 2024 en el recinto O2 de Londres.

Kneecap es un trío de rap originario del oeste de Belfast, Irlanda del Norte, formado en 2017 por Mo Chara, Móglaí Bap y DJ Próvaí. El grupo es conocido por su estilo provocador, letras bilingües en inglés e irlandés, y por abordar en sus canciones temas como la identidad irlandesa, la denuncia social, el republicanismo, el conflicto con Reino Unido y la vida en los barrios obreros de Belfast.

Sus actuaciones y contenido han provocado polémica y elogios a partes iguales: además de sus protestas políticas, Kneecap ha sido acusado de apología del consumo de drogas y ha hecho de su reivindicación cultural una seña de identidad. Destacan también por su sentido del humor, su sátira y la capacidad de mezclar la fiesta y la protesta social en sus obras.

Musical y mediáticamente, se han convertido en fenómenos de masas en festivales europeos, llenando recintos y generando debates sobre la libertad de expresión. Han publicado los discos 3CAG y Fine Art. En 2024 estrenaron la película Kneecap que, con muchas obvias licencias, aborda la historia real del trío de raperos, quienes se interpretan a ellos mismos.