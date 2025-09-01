Un otoño experimental con Surge Madrid: 56 espectáculos en los márgenes para empezar el nuevo curso

Inés Narváez durante una demostración de su espectáculo 'Ser bailarina —Pregunta colectiva—' en la presentación del festival Surge Madrid, este lunes en la Sala Réplika. Foto: Pablo Lorente

Este lunes se ha presentado la 12.ª edición de Surge Madrid, la muestra de creación escénica organizada por la Comunidad de Madrid y centrada en propuestas de carácter experimental en los ámbitos del teatro, la danza, la música y la performance.

Surge Madrid en Otoño (nombre completo de la muestra desde que hace unos años cambió de lugar en el calendario) presentará 56 espectáculos —34 de ellos estrenos— del 18 de septiembre al 12 de octubre en 21 salas de la capital y de los municipios de Alcorcón y Navalcarnero.

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco Serrano, ha presentado la programación en la Sala Réplika junto a los coordinadores de la muestra, Alberto García y Natalia Ortega.

Los espectáculos abordarán temas como el amor, la experiencia de vivir en Madrid, la salud mental, la precariedad laboral, el poso de la guerra civil, el deseo de la mujer y los abusos sexuales. Algunos de ellos revisarán libremente clásicos como Bodas de sangre, El Quijote, Medea y Fuenteovejuna.

Estas propuestas “responden a una constelación de visiones, enfoques y preguntas que se proyectan desde el estimulante territorio de las salas alternativas de Madrid, auténticos laboratorios y plataforma de una escena que experimenta, que quiere abrir caminos o iluminar sobre aspectos de calado social a veces soslayados”, explican los coordinadores del festival, Alberto García y Natalia Ortega. Surge Madrid, por tanto, “no propone respuestas, sino caminos para explorar: propuestas que se atreven a mirar lo cotidiano desde otro ángulo, a incomodar lo esperado, a crear belleza desde lo subalterno…”.

En paralelo a estas propuestas se presentará la pieza HAXÄN, del creador George Marinov, quien junto con su agrupación Eskatón estrena este trabajo en el 43.º Festival de Otoño, fruto de la colaboración entre ambos eventos escénicos que marcan el calendario del otoño teatral madrileño.

Creación Iberoamericana y estrenos

En su dimensión internacional, la muestra da cabida a la creación hispanoamericana en colaboración con Hispanidad 2025, festival de la Comunidad de Madrid, con dos piezas en la sección Conexión Iberoamericana: el trabajo de deambulación colectiva propuesto por Julieta Koop y Danae Cisneros bajo el título Vivir en una casa prendida fuego; y la intervención plástica Del teatro al mural, que pondrá el broche final a esta edición de la mano de Ame en la tierra.

Algunos de los estrenos que se presentarán en Surge Madrid son "FURIA" Unidad de Intervención Rápida, de Teatro de Operaciones-Teatro La Usina; _pluma, de Anto Rodríguez; 2150, de Rateatro; Aplausos a Teresa, de Cía Tribueñe-Entrecomillas teatro; ARARAQUARA, de Pedro Berdäyes; Bodas sin sangre, de La Belloch Teatro; BORDE[R], de la Cia. del Sr. Smith; y CARCOMA, de CALATEA.

También se estrenará Cómo hacer una bomba en la cocina de tu mamá, de Las Ignífugas; Don Quijote a voces, de Elfo Teatro; El hambre imposible de ser normal, de Teatro de los Invisibles; el tembleque, de Aurora García Agud e Iván Mozetich; FLEETING MATTERS, de Begoña Quiñones & Verónica Garzón; FUENTEOVEJUNA. Esto se nos fue de las manos, de Teatro Cualquiera; Holocausto de oxígeno, de Inervo art, e Instrucciones para crear una utopía, de La Rueda Teatro Social.

Imagen promocional del espectáculo 'Pongamos que hablo de Madrid', de La Vaca Naranja

Entre los estrenos también figuran LA NUEVA ERA, de Marie Delgado/La Tarara Company; La Protagonista, de Patricia Benedicto; Le Plaisir, de Elena Esparcia; Lo de los besitos, de Teatro al vuelo (TAV); LOS VIRTUOSOS. 30 AÑOS TEATRO DEL ASTILLERO, de TEATRO DEL ASTILLERO; Maldita Medea, de Producciones Garrote; Más miedo que vergüenza, de Elvira Barmeri y Leire Asarta; Nadie sabría decir lo que puede un encuentro, de A TEMPO DE FURIA / Egozkue y Paz, Nancy tuvo un hijo, de Rafa Fdez. Mullin; Paloma Calle que se calle, de Paloma Calle; Permanencias de memoria sin lenguaje, de Miren Muñoz y Denislav Valentinov; Pongamos que hablo de Madrid, de La Vaca Naranja, RockValdi de La Mayko producciones, TODAS SOMOS BABY JANE, de Antonio L. Pedraza y Álvaro Prados; Un grito, un lugar, de Mar López y Clara Pampyn; VITIS VINIFERA, de AMELIA REPETTO; Waltus, de LAGRADA Producciones Teatrales, S. L., y ZORRA DORADA, de Elisa Forcano.

Las siete propuestas de Emergentes para compañías y creadores noveles son _mov (i) miento en.com (bate) de 26demarzo, Coreografías Virtuales: TikTok y movimiento(s) futuro(s) de Mauricio Pérez Fayos, coser y contar de Irene Maquieira, Nunca Estoy.mp3 de Ultranostalgik, Self, Pleasure de Celia Reyes, Sudario de Carmen Quismondo y XULA, GUAPA Y CHISPERA de Colectivo Chipén.

Las Actividades Transversas, que prima géneros poco programados, la investigación y la experimentación, ha seleccionado CASA/PIEL de Alba González Herrera, Celebremos otro año que se pasa de Camila Carreira, Distrito Diógenes de Cráter, El gabinete de las ilusiones: Sr Livingstone de Imagina Magia, ENARBOLARSE de Ksenia Guinea, ENTRE CAÑAS Y BARRO de DANTE, A.C., FRACCIÓN de Virginia Rodríguez, Historias de amor a la vida de RESIDUI TEATRO, Ser Bailarina -Pregunta Colectiva- de Inés Narváez - 10&10, Stanza di Pasolini de Malala Producciones, The Gold Collection de Quemar las Naves, ¿Tú me entiendes? de Teresa Rivera e Y si fuéramos de Virginia Rota.